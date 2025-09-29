El nuevo mercado eléctrico de precios cada quince minutos rebajará la factura de la industria El sector electrointensivo, el almacenamiento o el autoconsumo tendrán más margen para aprovechar los momentos de tarifas más asequibles

Cristina Cándido Madrid Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:31

Para los consumidores particulares no habrá cambios visibles, pero el precio de la luz en el mercado regulado en España dejará de actualizarse cada hora y empezará a hacerlo cada 15 minutos a partir de este miércoles. Es decir, las empresas que producen, venden y compran electricidad en una subasta diaria -el 'pool', en la jerga del sector- y que hasta ahora se venía negociando en bloques de sesenta minutos, empezarán a hacerlo cada cuarto de hora. Como consecuencia, en vez de 24 precios al día habrá un total de 96 precios, lo que abre la puerta a una gestión más eficiente y flexible y será una oportunidad económica para la industria, que tendrá más margen para aprovechar los momentos más asequibles.

Este cambio de modelo no será intrascendente en un momento en el que el precio de la electricidad no termina de estabilizarse tras el repunte de la factura por los servicios de ajustes tras el colapso eléctrico del 28 de abril. El recibo de la luz en España subió en agosto un 14,7% respecto al mismo mes del año anterior mientras que en países vecinos como Francia cayó un 13,6%, en Italia un 4,9% y en Portugal un 2,3%, según los últimos datos de Eurostat.

Una nueva etapa para un sistema eléctrico europeo armonizado Generación quinceminutal Generación horaria Generación (MW) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 00.00 12.00 00.00 Demanda (hora) Fuente: Esios y KPMG Una nueva etapa para un sistema eléctrico europeo armonizado Generación quinceminutal Generación horaria Generación (MW) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 00.00 06.00 12.00 18.00 00.00 Demanda (hora) Fuente: Esios y KPMG Una nueva etapa para un sistema eléctrico europeo armonizado Generación quinceminutal Generación horaria Generación (MW) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 00.00 03.00 06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 Demanda (hora) Fuente: Esios y KPMG

El sol no brilla igual a las 11.15 horas que a las 11.45 horas, igual que el viento puede soplar fuerte y calmarse apenas unos minutos después con la consecuente caída de producción de un aerogenerador. Esta asimetría ha venido provocando en el modelo vigente diferencias entre el resultado del mercado (oferta y demanda prevista) y las necesidades reales (oferta y demanda real) que se pagan en el mercado secundario -conocido como mercado de ajuste- gestionado por Red Eléctrica. Y se acentuó con la entrada masiva de renovables en el sistema, con un sobrecoste por los cálculos que no se estaban ajustando a la realidad y que se evitarán con las ofertas cuarto-horarias.

Aumentar el número de estos paquetes de compraventa de energía ajustará mejor la oferta y demanda en cada momento, reducirá el riesgo de desajustes cuando sobra o falta electricidad y los precios reflejarán mejor la situación real del sistema ya que un intervalo más corto otorga más flexibilidad a los participantes del mercado, según explican fuentes del operador del mercado español (OMIE).

¿A quiénes afectará este cambio de modelo? Principalmente a comercializadores y generadoras, a OMIE y a Red Eléctrica -que son quienes deben adaptar sus sistemas-. Y desde el punto de vista del consumo, solo a los clientes industriales que estén adscritos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), especialmente la electrointensiva-. Para este sector, contar con precios más precisos permitirá ajustar horarios de producción o consumo, aprovechando los momentos más baratos del día siempre y optimizar costes.

Y esto no es baladí en un momento en el que la industria en su conjunto y en especial la que tiene gran consumo energético, están elevando la voz sobre lo que está sucediendo con el acceso a las redes. Las empresas que técnicamente pueden, quieren transformar sus procesos de calor y pasar del gas a la electricidad y entre ellas está creciendo el temor de perder miles de millones de inversión por la saturación de las redes eléctricas.

El nuevo mercado también será beneficioso para nuevas soluciones de flexibilidad como el almacenamiento o el autoconsumo, que tendrán más margen para optimizar su participación en el mercado y aprovechar los precios más convenientes.

Para el consumidor particular, no existen contadores domésticos que midan en cuartohorario así que en la factura de los clientes adscritos al mercado regulado, el precio al que se facturará su consumo eléctrico seguirá siendo horario, según la normativa vigente. Es decir, quienes tengan tarifas indexadas y menos de 50 kilovatios contratados seguirán facturando en base a datos horarios interpolados. Esta interpolación se hace para la liquidación del desvío en el mercado mayorista, por lo que no aplica a la facturación minorista o doméstica. Con independencia de la tarifa elegida, todos los consumidores se beneficiarán de manera indirecta con una red que será más segura y estable y que contribuirá a evitar futuros apagones. Además, los precios tenderán a reflejar mejor la disponibilidad de energía.

Armonización europea

Este cambio de modelo no es caprichoso ni exclusivo de la Península Ibérica. Europa viene trabajando en él desde hace una década y viene dictado por los reglamentos europeos 2017/2195 y 2019/943, que obligan a que tanto las liquidaciones de balance como la negociación diaria se hagan en intervalos de 15 minutos.

Ahora, tras varios aplazamientos por «problemas técnicos», llega el turno de España. El paso de 24 a 96 periodos negociados al día supone cuadruplicar el volumen de datos a procesar y gestionar. Para hacer frente a este reto, OMIE ha realizado importantes inversiones económicas, así como desarrollos técnicos en estrecha coordinación a nivel europeo, con el objetivo de garantizar que el mercado opere con la «máxima fiabilidad y precisión» desde el primer día.

