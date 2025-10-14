Novia Salcedo y la Diputación lanzan un programa de becas para atraer talento extranjero Buscan perfiles en formación STEM, fundamentalmente hispanoparlantes, para cubrir la demanda de empresas vizcaínas

La Fundación Novia Salcedo, con la colaboración del programa 'Bizkaia with the talent' que impulsa la Diputación Foral de Bizkaia, han puesto en marcha una nueva iniciativa internacional de experiencia profesional no laboral para atraer a jóvenes extranjeros con formación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), fundamentalmente hispanoparlantes, con el objetivo de cubrir la demanda de talento en cientos de empresas del territorio.

Según ha subrayado la fundación, B-STEM Talent busca «atraer y arraigar talento joven internacional» en Bizkaia en áreas STEM, respondiendo a la creciente demanda de perfiles tecnológicos e impulsando la competitividad empresarial del territorio. De hecho, la dificultad de encontrar este tipo de profesionales se ha convertido en un quebradero de cabeza para las empresas.

Según detalla Novia Salcedo, las prácticas tendrán una duración de seis meses, nunca con horas extraordinarias, trabajo nocturno o a turnos, y la persona becada disfrutará de una beca de 10.500 euros brutos. En primera instancia, la fundación seleccionará empresas con cultura innovadora, y valorará que sean compañías socialmente responsables, que quieran convertirse en formadoras de talento joven. Estas empresas deberán tener NIF en Bizkaia y no podrán estar en ERE o en ERTE en el momento de la solicitud.

Primera convocatoria

A continuación, la fundación buscará y formará a los jóvenes que disfrutarán de esas oportunidades. En esta primera convocatoria, podrán participar 20 personas de entre 22 y 30 años, ciudadanos de países extranjeros, preferentemente de Latinoamérica, recién graduados o másteres en áreas de estudio STEM, con un nivel adecuado de español (mínimo de B2), e interesados en realizar prácticas profesionales en empresas e instituciones de Bizkaia.

La Fundación Novia Salcedo atendió y cualificó el año pasado a más de 1.100 personas jóvenes tituladas del País Vasco para la búsqueda de su primer empleo, gestionó más de 500 prácticas profesionales no laborales con más de 300 empresas de Euskadi, y logró que 360 personas jóvenes firmaran nuevos contratos. Cuenta con un fondo de más de tres millones de euros anuales invertidos en procesos de aprendizaje práctico en empresas, regulados y remunerados, sustentado en un proceso sistematizado durante 45 años de promoción de un empleo juvenil de calidad.

