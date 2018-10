El negocio vasco de las salas de escape Mad Mansion nació hace cinco años. / Jordi Alemany La primera 'escape room' llegó a Euskadi hace cinco años. Ahora ya hay 50 y la progresiva competencia ha elevado el coste de la inversión JORGE MURCIA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:48

Hace cinco años Alberto Romero tuvo la idea de replicar en Euskadi un modelo de negocio que empezaba a hacer furor en otras latitudes del mundo. Se trataba de un juego que, básicamente, consistía en encerrar a un grupo de personas en una habitación. Para salir deberían descifrar antes de un determinado tiempo (normalmente 60 minutos) una serie de enigmas y rompecabezas. Un reto más mental que físico, y que metía a sus protagonistas en una trama de intriga, terror, ciencia ficción, etc.

Así nació hace cinco años Mad Mansion, en la bilbaína calle de Huertas de la Villa. Ahora hay casi 50 en toda Euskadi. «Prácticamente se abre una al mes», asegura Romero, quien se aventuró en este mundo cuando en España apenas se contaban un par de salas de este tipo, las dos en Barcelona. Como proviene del mundo de la decoración y el interiorismo, la inversión inicial no fue demasiado elevada. Buscó un local y se puso manos a la obra con la configuración del juego y del decorado.

El boca a boca empezó a surtir efecto y cinco años después es el propietario de la marca Mad Mansion, matriz de siete salas de escape. La mayoría están en Bizkaia, pero también ha plantado su pica en Pamplona y Zaragoza. «Y estamos embarcados en siete proyectos más», dice.

La aceptación entre el público de esta modalidad de ocio ha disparado la competencia, y al mismo tiempo la sofisticación del producto y su coste de inversión. Ya no es suficiente, por así decirlo, con una pequeña habitación, un inventario de muebles viejos y cuatro candados. Los juegos han ganado en temática, escenografía e interactividad. «Cada vez buscamos más una película real, que pasen cosas, que no sea sólo abrir candados», resume el artífice de Mad Mansion.

Ideas de internet

Si en el Gran Bilbao se pueden contabilizar una veintena larga de salas, en Vitoria apenas llegan a cinco. Una de ellas es Kode Room Scape, levantada hace dos años por David Pereda a partir de juegos que había visto, ideas de internet. Su imaginación hizo el resto. «La temática de nuestra sala es la muerte de Marilyn Monroe. El jugador es un detective que tiene que resolver su muerte», cuenta. Al igual que Romero, sus habilidades manuales le permitieron reducir considerablemente la inversión inicial. «Si delegas todo, si no sabes ni de diseño, ni de pintura, ni de poner papel pintado, te sadrá muy caro. Yo hice hasta la web», declara, orgulloso. «Y lo más importante en estas salas -recalca- es que el juego no sea ni muy difícil, porque la gente se puede frustrar, pero tampoco muy fácil. Y es complicado lograr ese equilibrio».

Se puede montar una sala de escape con 5.000 euros. «Pero el público no es tonto. El sector está cogiendo mucho nivel, y no es fácil agradar ya. Como al primero que vaya no le guste...», resume Alberto Romero. «Con 20.000 euros apenas si te da para hacer una cosa decente hoy en día», añade. En suma, por 10.000 euros ya no se puede montar nada que vaya a sobrevivir.

Para el emprendedor con pocas habilidades manuales queda la posibilidad de encargar la construcción del negocio a empresas especializadas. Las hay que montan juegos en serie, aunque a Romero no le parece una estrategia adecuada. «Te puedes encontrar exactamente el mismo juego en varias ciudades. Yo creo que va contra el producto».

David Pereda cree que con las 'escape rooms' pasará como con los bares, «que sobrevivirá el que realmente lo hagan bien. Oigo que por ejemplo en Bilbao se abren muchas, algunas de ellas con poco dinero. Y la gente demanda algo más… De hecho creo que ya se está empezando a cerrar alguna sala».

De momento hay lugar para casi todas, teniendo en cuenta que el nicho de mercado se va ampliando. Por ejemplo, se va extendiendo entre algunas empresas la moda de alquilar salas para sus empleados. No tanto con la intención de estrechar las relaciones entre empleados y jefes. De hacer piña, vamos. Sino de evaluar a los trabajadores. «Los jefes observan el comportamiento de sus empleados a través de las cámaras, y pueden sacar muchas conclusiones sobre sus aptitudes», desvela Romero.