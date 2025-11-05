Multas, intereses de las cuentas bancarias... Estos son los otros ingresos del Presupuesto del Gobierno vasco

El grueso del Presupuesto que está presentando el Gobierno vasco esta semana en el Parlamento viene de la recaudación de impuestos, sí. En concreto, ocho ... de cada diez euros de los 17.313 millones a los que asciende el gasto e inversión previstos para 2026 es aportado por las diputaciones. Pero quitando esos 14.143 millones que inyectarán las haciendas forales, ¿cómo es el reparto de los 3.170 restantes?

Está claro que la deuda, con 2.323 millones, es la segunda fuente de ingresos. Pero junto a las transferencias recibidas del Estado (404 millones) y de Europa (154 millones) entran en juego recursos con los que cuenta el Gobierno a los que se presta menos atención. Son elementos como las multas, los intereses de los préstamos que realiza o las tasas que cobra por sus servicios. Y contienen datos llamativos, como los 34,7 millones que espera cobrar por las multas: la mayoría de ellas (29,3 millones) serán por infracciones de tráfico denunciadas por la Ertzaintza.

También salta a la vista la generación de intereses que el Ejecutivo recibirá de los bancos por el dinero que tiene en sus cuentas corrientes. Una tesorería que sumará el año que viene un total de 40 millones. La cantidad, eso sí, anota un importante descenso sobre los 85 millones de este año. A ello contribuyen dos factores: el principal es la caída de los tipos de interés y, por otra parte, la reducción del dinero en líquido de que dispone el Ejecutivo. Así, la tesorería para 2025 era de 336 millones por los 82 previstos para el ejercicio que viene.

Juego, gestión de puertos o la ITV

El cobro de tasas y precios públicos que se cobran al ciudadano por trámites y licencias es otra fuente de ingresos: aportará 52 millones. De esa cantidad, destacan los 29,7 millones del departamento de Vivienda y Agenda Urbana, donde se concentran gran parte de licencias y permisos.

Las tasas de juego ascenderán a 4 millones y los servicios en puertos cuya competencia corresponde al Gobierno vasco, le reportarán 2,6 millones. El canon por la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) asciende a 1,5 millones.

Aportaciones del Gobierno central

Tras las aportaciones de las diputaciones y la deuda, la tercera fuente de ingresos sigue siendo la Administración General del Estado: 404 millones para reforzar diferentes aspectos de la gestión y sufragar transferencias. Es el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que permitirá al Ejecutivo autonómico recibir 260 millones para la gestión y abono a ciudadanos vascos.

El Estado también se hace cargo, con 24 millones de la cotización a la Seguridad Social, de los ertzainas que se prejubilan. 11,6 millones son la suma de lo que recibirá también el departamento de Sanidad para tratar de reforzar la captación de médicos en Osakidetza para atención primaria.

Y, en Educación, la mejora de la comprensión lectora y de matemáticas reforzará el sistema educativo vasco con 10 millones. El bono social térmico hará que el Gobierno reciba del Estado 12,4 millones para que se suavice el coste de calefacción de familias numerosas y con bajos ingresos.

Las obras ferroviarias, aunque este año reduzcan sus importes, también dejarán en las arcas de la hacienda pública un total de 67 millones para la red ferroviaria vasca y la Variante Sur.

Y, por último, la Unión Europea. Más allá de los fondos de recuperación, de los que ya no se espera recibir más cuantías en 2026, otras herramientas de financiación como el Fondo Social Europeo, Feder o Feaga dejarán en el Gobierno vasco 154 millones. Este dinero se destina a ayudas y subvenciones que reparten los departamentos del Ejecutivo en materia agraria, ganadera y pesquera, en desarrollo rural o para acciones que reduzcan el desempleo.