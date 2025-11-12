Movilización masiva por el SMI vasco en vísperas de su debate en el Parlamento

ELA y LAB tienen asumido que el pleno que se celebrará este jueves en el Parlamento vasco pondrá freno a su intento de forzar una ... competencia que otorgue a Euskadi la capacidad de fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI), pero no quieren dejar ningún cartucho sin gastar. Ambos sindicatos, junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, han protagonizado este miércoles una manifestación en Bilbao que ha vuelto a exigir ante las sedes del Gobierno vasco, del PNV y del PSE que se escuche a las 138.495 personas que firmaron una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide trasladar esta demanda al Congreso.

Mañana jueves el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, accederá a la tribuna del Parlamento vasco para reivindicar un SMI que saque de la precariedad a miles de trabajadores en Euskadi -con LAB acordaron que la cifra podría rondar los 1.500 euros-, donde advierte que los costes de vida más altos no quedan atendidos con los salarios mínimos fijados para toda España (1.184 euros brutos mensuales, con 14 pagas anuales). PNV y PSE ya han manifestado que votarán en contra de la admisión a trámite de esta ILP, al carecer de encaje legal.

«Esta ILP no tiene ni un problema jurídico», ha asegurado el representante de ELA tras la manifestación, en un escenario instalado frente a las puertas de Sabin Etxea. «Las razones tan pobres que el PNV y el PSE han planteado solo tienen un objetivo, intentar esquivar la responsabilidad del gobierno de Pradales en una cuestión tan importante como ésta», ha manifestado.

Lakuntza, que ha encabezado la protesta junto al coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha defendido que «los trabajadores vascos no quieren las condiciones laborales españolas por unas cuantas razones, pero sobre todo porque son peores». En este sentido ha advertido también que, frente al argumento de que fijar un SMI propio para Euskadi «rompería la unidad del mercado español», «cada convenio de sector, cada convenio de empresa que conseguimos en Euskal Herria, permite mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores y nos permite ir construyendo un marco propio, todavía incompleto. Por eso la ILP es un paso para avanzar en esa dirección», ha defendido.

Iniciativa conjunta

Con una pancarta conjunta y un símbolo compartido, el portavoz de LAB ha denunciado que al Ejecutivo de Pradales «se le han visto las costuras» tras cerrar sin acuerdo sindical la mesa de Salud, denegar una prestación mínima equivalente al SMI impulsada por el movimiento de pensionistas, y ahora con su rechazo a esta ILP. «La actitud del PNV y del PSE es contraria a la aspiración popular de mayor soberanía», ha criticado en un discurso en el que también ha alertado sobre «un contexto preocupante» en el que parecen propagarse los «discursos antipolíticos», y en «un momento en el que se amenaza con la involución en los derechos nacionales y sociales».

Arroyo ha acusado al lehendakari de «gobernar para la patronal», y ha acusado a confederación empresarial vasca de preferir «hacer negocio a costa de unos salarios que no alcanzan para vivir». «Confebask necesita quemar todas las naves para frenar la ofensiva del sindicalismo vasco y además de sus tres negativas -en referencia a los intentos de negociación en el Consejo de Relaciones Laborales llevados a cabo este año-, han forzado una cuarta negativa que previsiblemente se consumará mañana».

Entre tanto, la vía de la negociación con Confebask también parece encontrarse en una vía muerta. Mientras las empresas vascas piden fijar la negociación en la mesa de diálogo social, y abordando también otros temas que podrían afectar a la competitividad de Euskadi, ELA y LAB rechazan este escenario por inefectivo y piden acudir al Consejo de Relaciones Laborales donde el debate se frustró por última vez el pasado mes. Ambos sindicatos soberanistas ya han anunciado que acudirán al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para forzar esta vía.

Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, iniciará este jueves una ronda de contactos para reabrir las vías de negociación entre sindicatos y patronal. Este jueves se citará con CC OO y UGT y el lunes que viene con ELA, LAB y Confebask. Torres ha manifestado reiteradamente su apoyo a una fórmula de negociación colectiva, aunque también ha calificado de «error mayúsculo» el rechazo de Confebask a los encuentros mantenidos en febrero.