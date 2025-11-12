El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La manifestación ha puesto en valor las 138.495 firmas recogidas para impulsar la ILP. Jordi Alemany

Movilización masiva por el SMI vasco en vísperas de su debate en el Parlamento

ELA y LAB acusan a PNV y PSE de ampararse en excusas jurídicas y no liberar a miles de trabajadores de su situación precaria

Sergio Llamas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:44

ELA y LAB tienen asumido que el pleno que se celebrará este jueves en el Parlamento vasco pondrá freno a su intento de forzar una ... competencia que otorgue a Euskadi la capacidad de fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI), pero no quieren dejar ningún cartucho sin gastar. Ambos sindicatos, junto a ESK, Steilas, Hiru y Etxalde, han protagonizado este miércoles una manifestación en Bilbao que ha vuelto a exigir ante las sedes del Gobierno vasco, del PNV y del PSE que se escuche a las 138.495 personas que firmaron una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide trasladar esta demanda al Congreso.

