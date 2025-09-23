El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Boris Rodríguez y Saira Rivas posan en al BIC Araba, donde Psifiacos desarrolla su plataforma de control para pacientes de anorexia y bulimia.

Monitorizar la anorexia a tiempo completo

La plataforma digital de Psifiacos permite el seguimiento a los afectados por trastornos alimentarios a través de relojes inteligentes

Iratxe Bernal

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:14

Cuando hablamos de anorexia muchas veces se nos olvida que es una patología con apellido; su nombre completo es anorexia nerviosa. Esto quiere decir que ... está considerada como un trastorno de la conducta. O lo que es lo mismo, que es una enfermedad mental. La que mayor tasa de mortalidad presenta, de hecho. Por si esto fuera poco preocupante, los especialistas advierten además de que quienes la padecen son cada vez más jóvenes. Preadolescentes, en muchas ocasiones. Y con ellos, también la sufren unos padres totalmente desbordados por las implicaciones del problema. Pensando en estas familias, la 'startup' Psifiacos, una de las 25 que el mes que viene protagonizarán la décima edición de B-Venture, está desarrollando una plataforma digital que permite digitalizar el seguimiento ambulatorio de estos pacientes gracias al uso de relojes digitales.

