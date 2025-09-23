Monitorizar la anorexia a tiempo completo

Cuando hablamos de anorexia muchas veces se nos olvida que es una patología con apellido; su nombre completo es anorexia nerviosa. Esto quiere decir que ... está considerada como un trastorno de la conducta. O lo que es lo mismo, que es una enfermedad mental. La que mayor tasa de mortalidad presenta, de hecho. Por si esto fuera poco preocupante, los especialistas advierten además de que quienes la padecen son cada vez más jóvenes. Preadolescentes, en muchas ocasiones. Y con ellos, también la sufren unos padres totalmente desbordados por las implicaciones del problema. Pensando en estas familias, la 'startup' Psifiacos, una de las 25 que el mes que viene protagonizarán la décima edición de B-Venture, está desarrollando una plataforma digital que permite digitalizar el seguimiento ambulatorio de estos pacientes gracias al uso de relojes digitales.

«Salvo durante los ingresos hospitalarios, es imposible realizar un control tan exigente como el que requieren tanto la anorexia como la bulimia. Quienes los sufren echan mano de todo su ingenio para saltarse cualquier supervisión, y los padres, que son sobre quienes al final siempre recae esa vigilancia, no tienen ni formación ni recursos necesarios para valorar algunas de las situaciones a las que se llegan a enfrentar. Es durísimo. Viven en un desgaste continuo», lamenta Boris Rodríguez, doctor en Psicología Clínica y cofundador de la firma.

Pandemia silenciosa

«Quienes trabajamos en el sector sanitario ya sabíamos que los problemas mentales están alcanzando niveles de pandemia, pero es que además el covid vino a empeorarlo todo. A acelerarlo. En nuestro caso particular, cuando creamos la empresa, además teníamos la impresión de que los especialistas estábamos dando la espalda a la innovación tecnológica. En el mercado ya hay dispositivos muy populares y fáciles de usar, como pulseras o relojes digitales, que bien merecía la pena averiguar si podían ayudar a realizar el seguimiento en remoto de algunos pacientes. Con ello quizá se pudiera ayudar a los chicos en primera instancia, pero también queríamos aliviar de alguna forma la carga de sus familias y, ya de paso, reducir los costes para el sistema público de salud que suponen los nuevos ingresos», explica.

Tanto él como su socia, la bioquímica Saira Rivas, ya habían intentado antes servirse de algo tan querido para cualquier adolescente como su móvil para atacar el problema a través de una 'app' que, frente a otras que proponían dietas, pretendía «enseñar a calcular nutrientes y no calorías». Pero ese enfoque se quedaba muy corto para ayudar a los jóvenes en seguimiento ambulatorio tras un diagnóstico de anorexia o bulimia. Hacía falta un mayor nivel de control que, además, no requiriese de ningún esfuerzo por parte de un usuario a menudo reticente.

La solución fue pasar de los móviles a los relojes digitales. «A través de ellos podemos medir en unos casos y estimar en otros indicadores como la frecuencia cardiaca, la temperatura, el grado de actividad física, la hidratación o el oxígeno en sangre, por ejemplo», explica el promotor de esta 'startup' con sede en el BIC Araba.

Gracias a una nueva 'app' creada por la firma, el propio dispositivo envía en tiempo real los resultados de esas mediciones a la plataforma digital bautizada por Psifiacos como ANNi, en la que gracias al análisis de datos y la inteligencia artificial, se suman a la información que ya consta sobre ese mismo paciente y toda la experiencia clínica. «Esto proporciona a los especialistas un conocimiento más exacto del estado de cada paciente y, si los hubiera, de los riesgos a los que se enfrenta en cada momento», asegura.

Envío de alertas a los padres

Por otra parte, el sistema está conectado al móvil de los padres, a quienes avisa si cualquiera de los indicadores muestra una situación de peligro o si el adolescente, sencillamente, decide quitarse el reloj. «De este modo les damos una cierta tranquilidad», asegura el experto.

La 'startup', que ha podido desarrollar las pruebas de concepto de su plataforma y la puesta a punto del producto mínimo viable gracias a un acuerdo con Samsung para acceder a sus sensores de salud, está a la espera de obtener la licencia de producto clínico para ANNi. «Hasta entonces no tiene valor diagnóstico, pero creemos que en algunos casos ya podemos ser una ayuda, por eso la plataforma está disponible para cualquier persona que quiera participar en los estudios y pilotos que desarrolla la 'startup'», señala Boris Rodríguez.

Las dos aplicaciones necesarias –una para el móvil del tutor y otra para el reloj inteligente del adolescente– están ya accesibles para usuarios de Samsung «y nosotros estamos más que disponibles para cualquier consulta», subraya el experto. Los interesados pueden contactar con ellos en el mail info@psifiacos.com.