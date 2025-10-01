«Es el momento de España dentro de Europa», dice Cuerpo El ministro de Economía subraya que el país está «en el punto de mira» de muchos inversores y alerta de la urgencia de que Bruselas «eche a rodar»

Gonzalo Ruiz Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

En un contexto global en el que la incertidumbre se ha convertido en reina, en parte por las políticas proteccionistas que nacen desde Washington, el ministro de Economía Carlos Cuerpo ha sacado pecho este miércoles de la situación económica actual de España, que este año ha cumplido 40 años desde su integración europea. En un foro de debate sobre el rumbo futuro que debe adoptar Bruselas, organizado por la Fundación Ramón Rubial y celebrado en Bilbao, Cuerpo ha destacado que este «es el momento de España dentro de Europa».

El titular de Economía ha subrayado en unas jornadas en las que también ha estado presente el vicelehendakari Mikel Torres que el país «está en el punto de mira de muchos inversores», teniendo en cuenta que las previsiones «no paran de ir al alza y que España es el país avanzado que más crece». Pese a ello, las advertencias de la pérdida de competitividad europea resuenan con fuerza y no dejan de ser preocupantes. «Tenemos que luchar contra la falta de acción. Como dijo Draghi hace unos días, Bruselas debe moverse ya», ha incidido.

A su juicio, el rumbo que tiene que tomar el bloque debe seguir cuatro líneas principales. En primer lugar, reforzar el mercado interno: «Las empresas españolas han invertido más en Uruguay en los últimos diez años que en toda Europa del Este», algo que «no tiene sentido». Ante ello, Europa «debe promover proyectos de integración del mercado interior» para «aprovechar el potencial de 450 millones de habitantes». También ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar la red de socios, teniendo en cuenta que Europa es, en estos momentos, el socio principal de 70 países, y que, por ejemplo, EE UU «solo lo es de 20».

Otro aspecto a mejorar es la continuidad de los fondos europeos para financiar grandes inversiones. «Esto ya se está haciendo desde la defensa, pero debemos ir más allá: en la interconexión, el desarrollo de inteligencia artificial...», ha enumerado. Además de ello, considera esencial «identificar bien las dependencias clave y reducirlas». Pone el ejemplo de los sistemas de pago, donde «dependemos fuertemente de empresas norteamericanas ».

Por su parte, Torres ha reconocido que pese a que la «industria vasca es potente», la debilidad de los mercados exteriores, especialmente en Europa, «está siendo un problema», y ha recalcado que Bruselas debe que reaccionar cuanto antes con «cambios estructurales».