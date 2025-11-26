El molino que casi ahoga a Gamesa comienza a girar

Siemens Gamesa acaba de dar un paso de enorme trascendencia con la recuperación de las ventas de su apuesta estrella para la eólica terrestre. Se trata de una plataforma cuyas palas pueden alcanzar un diámetro de entre 150 y 170 metros y que son capaces de generar una potencia de hasta 7 MW. Es el comienzo del fin de un largo proceso que comenzó en 2023, cuando tuvo que retirarlas del mercado tras detectar una serie de fallos de diseño. Identificados y subsanados los errores, la empresa lanzó a la venta el nuevo diseño sobre el que tiene ya una carga de trabajo de 130 unidades que podrían generar unos ingresos de 870 millones.

Diámetro 80 m. Diámetro 56 m. Pala 30 m. 50 m. 78 m. Los más habituales Potencia: 0,8 MW Molino de Punta Lucero (Zierbena) Potencia: 2 MW Diámetro 128 m. Cada pala 62,5 m. 84 m. El gigante de Arinaga (Gran Canaria) Modelo: G128-5.0 MW Offshore Altura total: 154 m. Potencia: 5 MW Diámetro 155 - 170 m. Torre Iberdrola 165 m. Cada pala 75 - 83m. 100-135 m. Modelo: Siemens Gamesa 5.X Potencia: 5,6 - 6,6 MW Las principales incidencias que se detectaron afectan a dos puntos. Por un lado, las palas del aerogenerador comenzaban a presentar fisuras debido al efecto del impacto del viento. Diámetro 2 variantes de rotor 155 - 170 m. Longitud de la pala: 83 m El modelo más grande, el SG 5.8-170 tiene un área de barrido del rotor de 22,697 m2 Altura máxima 135 m Además, el rotor sufría vibraciones que afectaban a la multiplicadora, corazón del engranaje del molino, y que provocaban la autodestrucción de la infraestructura. Los fallos están relacionados con los cojinetes y las palas del rotor de las turbina. Cojinete del eje principal GÓNDOLA Multiplicadora Veleta ROTOR Generador Sistema Pitch TORRE Motor y rotor de guía PALAS

Los nuevos modelos son los aerogeneradores SG 5.0 y SG 7.0, que sustituyen a los 4.X y 5.X. La recuperación de sus ventas es un paso de gran trascendencia y de un enorme valor simbólico para la empresa, que tiene carga de trabajo en cuatro parques eólicos. El primero es el de Labraza (Álava), promovido por Iberdrola y Gobierno vasco. Ocho unidades de la SG 5.0 que darán 40 MW de potencia al primer parque eólico que se levanta en Euskadi en 18 años. En Alemania se han firmado pedidos para otros dos parques que sumarán cerca de una veintena de unidades y el más grande, con la instalación de un centenar de unidades de esta plataforma, se contempla en Egipto y es el desarrollo del gran parque eólico de Niat. Un proyecto de promoción que inició Siemens Gamesa y que ha vendido al fondo de infraestructuras de renovables Alcazar. La transacción conlleva, además, la contratación a Siemens Gamesa de los equipos y su mantenimiento.

Pérdidas de Siemens Gamesa

Tras la fusión entre Gamesa y Siemens dos años antes, la compañía vasco germana inicia una reorganización societaria sobre la firma que cotizaba en la Bolsa. Un movimiento que levanta recelos en Iberdrola, tenía todavía un 8%, y una reacción que apuntaba ya a la salida inminente de la eléctrica. Los resultados en 2019 arrojaron 140 millones de ganancias, pero la empresa anunció un recorte de plantilla de 600 personas en todo el mundo para avanzar en las sinergias tras la integración. Fue el año en el que el covid impactó de lleno en la economía. Aunque en el plan de recuperación que lanzarían las instituciones europeas después apostaría por las renovables, elevando la demanda de aerogeneradores, la empresa estaba en mitad de la aplicación de un plan para mejorar las sinergias. Nombró consejero delegado a Andreas Nauen. El crecimiento del negocio 'onshore' (eólica marina) no termina de arreglar las finanzas de la empresa que, con una gran cartera de pedidos, no logra la rentabilidad. La vuelta a la normalidad tras el covid acelera la actividad y se provocan atascos y problemas en la cadena de suministros, lo que retrasa entregas y afecta a la generación de caja de la empresa. Empiezan los cierres de plantas en Navarra, Cuenca y Galicia, enmarcados en el plan porque se centraban en molinos terrestres muy pequeños que desaparecían del mercado. La crisis de precios se agrava y revienta los costes de Siemens Gamesa. El sector no indexaba el precio de las materias primas en sus pedidos, estos crecían por el empujón de los fondos europeos y la empresa no podía trasladar al cliente el aumento de costes. Las pérdidas se aceleran, Siemens Energy cambia al CEO de su filial poniendo a Jochen Eickholt y decide absorber a Siemens Gamesa y sacarla de la cotización en la Bolsa para afrontar un plan de reestructuración. Aparecen los defectos de diseño de las plataformas 4.X y 5.X y la empresa las retira del mercado. Las indemnizaciones disparan las pérdidas y empiezan a afectar a la matriz, Siemens Energy, que requerirá del respaldo del Gobierno de Alemania con avales públicos. Se ejecuta el ERE que en España afectó a 352 trabajadores. La activación de la eólica marina con importantes pedidos alivia las cifras y la empresa comienza una senda de reducción de pérdidas mientras trabaja en la identificación y reparación de los errores de sus plantaformas defectuosas. Siemens Gamesa vuelve a cambiar de CEO y se nombra para el cargo a Vinod Philip. Siguen las acciones del plan de reconversión, que pasa por la venta de activos en India y nuevos ajustes de plantilla. Se vuelven a poner a la venta las plataformas eólicas terrestres en la segunda mitad de año. AUX STEP FOR JS

La compañía ha encontrado estos años refugio en las ventas del sector eólico marino, que ha seguido creciendo. La cartera actual de pedidos asciende ya a 38.000 millones. Una perspectiva en la que, tras los ajustes realizados en plantillas y fábricas, Siemens Gamesa cuenta con abandonar las pérdidas el próximo 2026.

