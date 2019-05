Miles de vascos se movilizan contra la precariedad en un Primero de Mayo postelectoral

La denuncia de la precariedad y de la desigualdad en el mercado laboral han vuelto a echar a la calle a miles de vascos en este Primero de Mayo animado por el sol y por las elecciones del pasado domingo, saldadas con la victoria del PSOE y el hundimiento del PP. Los sindicatos de ámbito estatal se han centrado, en gran medida, en reclamar al nuevo gobierno que cumpla con la «mayoría de izquierdas» que se ha impuesto en las urnas y que saque adelante la agenda social pendiente, con la derogación de la reforma laboral y de las pensiones a la cabeza. ELA, siempre escéptica con las fuerzas políticas, ha insistido en defender que solo su estrategia de contrapoder y huelgas logra mejoras, mientras que LAB ha reivindicado, entre otras cosas, el derecho a decidir.

Los discursos de los sindicatos y los lemas elegidos para este 1 de Mayo –dar máxima prioridad a las personas– tienen mucho en común. Su principal exigencia es la mejora de las condiciones laborales tras constatar que los cinco años de crecimiento acumulados no se han trasladado al mercado laboral, dominado por la inestabilidad y la precariedad. Y encima la ralentización económica amenaza los pocos avances logrados. Pese a las coincidencias, la división sindical se ha hecho otra vez evidente. ELA y LAB, muy distanciados en los últimos tiempos, han celebrado la jornada por separado, mientras que CC OO y UGT, como siempre, han unido fuerzas.

Las brecha entre ambos bloques sigue siendo abismal, en un momento en el que los sindicatos de ámbito estatal han vuelto a la mesa de diálogo mientras que los abertzales reniegan de ella. Para ELA, que ha consolidado su hegemonía en el periodo concentrado de elecciones sindicales, no sirve de nada la negociación porque el neoliberalismo siempre se impone.

Había mucha expectación por escuchar a su nuevo secretario general, Mitxel Lakuntza, por mucho que él mismo ya hubiese expresado su intención de dar continuidad a la línea dura de su predecesor, Adolfo 'Txiki' Muñoz. Así ha sido. Como ya es tradición, ha puesto al Gobierno vasco en la diana de sus críticas, al acusarle de no tener «talla democrática» pero al que, ha asegurado, «le sobra soberbia».

Lakuntza ha insistido también en defender la huelga como la única vía «para conseguir que algunas cosas sean posibles». Esta organización acaba de elevar recientemente las asignaciones de su 'caja de resistencia' para los afiliados que protagonizan las protestas. El lema de ELA en este Primero de Mayo ha sido 'Bizitza da lehena' (Lo primero, la vida) con un mensaje combativo con el capitalismo que, ha apuntado su máximo dirigente, «se viste ahora con nuevos eufemismos como lo que se denomina economía colaborativa».

Euskaltel

En respuesta a las críticas lanzadas por el presidente del PNV en la pasada campaña electoral –la paradoja es que Andoni Ortuzar también es afiliado a ELA–, Lakuntza ha apuntado que «si no quiere huelgas, lo que tienen que hacer es dignificar las condiciones de trabajo que dependen de las administraciones en las que mandan». También ha indicado que «más le valdría a Ortuzar pedir perdón por lo que han hecho con Euskaltel, una empresa y una red financiada con dinero público que después se entrega a plazos y a precio de saldo a los especuladores».

LAB ha celebrado su acto central en Pamplona. Bajo el lema 'Kapitala hautsi, bizitzari eutsi' (Romper el capital, defender la vida), su secretaria general, Garbiñe Aranburu, ha defendido el derecho a decidir en Euskal Herria y he hecho un llamamiento a «romper con el capital».

CC OO y UGT han vuelto a manifestarse unidos y lo han hecho bajo el lema 'La lucha continúa –Pertsonak lehenik (Primero las personas). Sus secretarios generales, Loli García y Raúl Arza, no han querido entrar en qué fórmula de gobierno debe elegir Sánchez, pero sí han dejado claro que en las urnas se ha impuesto «una mayoría progresista» a la que el nuevo Ejecutivo deberá responder. A su juicio, «ya no hay excusas» para no sacar adelante las medidas que el PSOE prometió y que se quedaron en el tintero por su debilidad parlamentaria. Entre ellas, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral con la recuperación de la preeminencia de los convenios sectoriales y la ultraactividad; y la vinculación de las pensiones al IPC de forma definitiva.