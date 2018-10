«No tengas miedo, lánzate; da igual lo que digan» Ignacio Pérez Enrique Arrillaga levantó la firma de muebles on-line Lufe desde las cenizas de su fábrica tradicional JOSU GARCÍA Martes, 16 octubre 2018, 13:35

«Ya no hago previsiones, porque no sé lo que me va a pasar mañana». Enrique Arrillaga se arruinó poco después de cumplir los 40. Su negocio familiar de venta de embalajes de madera se fue a pique arrastrado por la crisis y los impagos de clientes. Pero este emprendedor gipuzcoano no se rindió y comprometió todo su patrimonio personal en una nueva idea de negocio: la venta por internet de mobiliario Local, Universal, Funcional y Ecológico. Nacía Lufe. Sobrepasada la barrera de los 50 años, su empresa factura ya más de 3 millones de euros. Forbes le eligió recientemente como una de las 100 mentes más creativas.

Arrillaga se ha mostrado en B-venture tal y como es. Una persona sencilla (se le escapó hasta un 'cabrón' sobre el estrado, al referirse a un amigo). Aseguró que no hace planes a largo plazo, porque la vida le he dado cien volteretas. «Esto es un sueño y creo que lo importante es vivir intensamente tanto los buenos momentos como los malos».

A su juicio, los emprendedores deben ser valientes. «Siempre les digo a mis hijos: no tengais miedo, lanzaros, da igual lo que digan, haz algo, lo que sea, pero haz algo», afirmó ante un público atento y entregado.

El futuro de Lufe, que ha empezado a trabajar con Amazon (según desveló Arrillaga), pasa por ser fieles a su filosofía de hacer productos ecológicos, con madera vasca, muy útiles y a precios muy asequibles. Lo que surgió como una idea para sacar de la ruina a un proyecto tradicional se ha convertido en punta de lanza de la modernidad.