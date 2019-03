El Ibex-35 rebasa los 9.400 puntos por primera vez desde octubre EFE CaixaBank fue el valor más rentable del Ibex-35, con un avance del 3,03%, e IAG fue el peor, con un recorte del 2,20% CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 18 marzo 2019, 19:26

El Ibex-35 fue de menos a más entre las nueve de la mañana y la una y media de la tarde: arrancó plano y marcó máximos a última hora de la mañana rozando los 9.420 puntos. A partir de ahí el índice fue perdiendo tracción, aunque en el ultimísimo tramo de la jornada volvió a acelerar y al cierre daba un último cambio en los 9.409,10 puntos, lo que supone un ascenso del 0,72%. El selectivo no tocaba los 9.400 puntos desde el mes de octubre del año pasado. Con todo, hoy marcaba su nivel más alto desde el mes de septiembre, puesto que en octubre el nivel máximo que alcanzó fue el de los 9.407 puntos.

Quizás lo que puntualmente llegó a frenar al Ibex-35 fue la débil apertura de Wall Street. Al cierre de la sesión europea, el Nasdaq estaba plano, el Dow Jones cedía un 0,10%, mientras que el S&P 500 se anotaba alrededor de un 0,10%. Ello porque las caídas de las tecnológicas no eran capaces de verse compensadas por las subidas de las compañías energéticas que encontraban impulso en la subida del precio del petróleo. Además, el Dow Jones también seguía sufriendo la presión de las caídas de Boeing. Asimismo, en Wall Street pesaba la incertidumbre que genera la próxima reunión de la Reserva Federal norteamericana, que podría indicar que sólo habrá una subida del precio del dinero este año. «La Bolsa ha puesto en precio una Fed muy 'dovish' y la estabilización del crecimiento económico americano y global», escribió para sus clientes Tom Essaye, ex trader de Merrill Lynch y fundador de la newsletter The Sevens Report, declaraciones que recogió Bloomberg. «Ambas expectativas necesitan cumplirse en los acontecimientos que tendrán lugar esta semana para que el 'rally' de las bolsas continúe», añadió Essaye.

El Ibex-35 encontró el impulso de la banca. Ello porque Deutsche Bank y Commerzbank ya tienen la aprobación para encaminarse a su fusión. Al cierre de la sesión, Commerzbank se anotaba más de un 6% y Deutsche Bank ganaba casi un 4%. Así, CaixaBank y Sabadell fueron los valores más rentables del día en el selectivo español, con ganancias de un 3,03% y de un 2,60%, respectivamente. Bankia y Bankinter, por su parte, se anotaron un 2,33% y un 1,83%, por ese orden. Santander, mientras, se anotó un 1,07% y BBVA, un 0,89%.

Entre los valores más rentables, además, se contaron Repsol y ArcelorMittal, con avances de un 2,40% y de un 2,34%, respectivamente. Al índice también le ayudó que apenas nueve valores terminaran con pérdidas. El peor de ellos fue IAG, que se dejó un 2,20%, mientras que Ence retrocedió un 1,61%. El resto de valores perdieron menos de un punto porcentual: Cie Automotive se dejó un 0,83%, mientras que Cellnex retrocedió un 0,64%. Viscofán, Colonial, Indra, ACS y Amadeus completaron la lista de valores en rojo, pero con pérdidas inferiores al medio punto porcentual.

Pese a las noticias de la banca alemana, el único índice europeo que cerró en rojo fue el Dax alemán, que perdió un 0,25%. El mejor fue el Ftse 100 británico, que ganó casi un punto porcentual gracias a la depreciación de la libra. Mientras, el Ftse Mib de Milán sumó un 0,90%. El Cac 40 francés se tuvo que conformar con un ascenso del 0,14%.

Bonos, materias primas y divisas

Las subidas en el sector bancario tuvieron lugar pese a las caídas en las rentabilidades de los bonos europeos. El interés de los títulos españoles a diez años retrocedía desde el 1,18% hasta el 1,145%. El de sus comprables italianos, desde el 2,50% hasta el 2,42%. El rendimiento de los títulos alemanes rondaba el 0,07%. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a diez años se colocaba por debajo del 2,60%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se anotaba un 0,5%, hasta los 67,5 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, ganaba cerca de un punto porcentual, hasta los 59 dólares, nivel que no tocaba desde el pasado mes de noviembre. El precio del oro avanzaba un 0,14%, hasta los 1.304 dólares la onza.

En el mercado de divisas, el euro, que a media mañana se cambiaba por 1,1355 unidades, al cierre de la sesión caía hasta 1,133 unidades, niveles más o menos similares a los del cierre de la semana pasada. La libra esterlina fue la peor moneda del G-10, al retroceder medio punto porcentual frente al euro y frente al dólar. Al cierre de la sesión trascendía que Theresa May no podrá llevar al Parlamento el acuerdo sobre el Brexit si no es sustancialmente diferente al que los Comunes rechazaron la semana que viene. May viaja a Bruselas el jueves y ahora es probable que pida a sus aún socios que extiendan el plazo para la ejecución del 'brexit'. De otro modo, el riesgo es que el día 29 tenga lugar una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin tener un acuerdo aprobado: el escenario de un Brexit duro está todavía sobre la mesa.