El Ibex-35 baja un 1,92% en su tercera semana seguida de pérdidas EFE El peor índice de la semana ha sido el Ftse Mib de Milán, que se ha dejado un 3,20% CRISTINA VALLEJO Madrid Viernes, 17 agosto 2018, 19:24

Desde que ayer a última hora Estados Unidos advirtiera de nuevas sanciones contra Turquía si no libera al pastor estadounidense Andrew Brunson, que lleva casi dos años en prisión preventiva por acusaciones de «vínculos terroristas», se veía venir que la lira podría volver a perder terreno. Tras la amenaza americana de ayer, un tribunal turco ha rechazado hoy la apelación para lograr la liberación del pastor de su arresto. Y minutos antes del cierre de las Bolsas europeas, Donald Trump afirmaba que Turquía no actúa como un país amigo de Estados Unidos. Las tensiones diplomáticas y políticas con derivas económicas no acaban.

Tal como se sospechaba, tras conocerse esta batería de noticias la moneda turca ha vuelto a retroceder. Después de acumular tres sesiones consecutivas de ascensos, entre el martes y el jueves, periodo en el que recuperó alrededor de un 20% frente al billete verde, la lira se ha depreciado un 4,5% en la sesión de hoy.

Éste ha sido un factor que ha vuelto a pesar contra las Bolsas europeas. El Ibex-35, que comenzó la sesión dubitativo, entró claramente en números rojos a partir de las once de la mañana, para marcar mínimos de la sesión a las doce en los 9.360 puntos. Aunque parecía condenado a terminar el día por debajo de los 9.400 puntos, el índice logró amarrar ese nivel al cierre: daba un último cambio en los 9.417,3 puntos, lo que supone un mínimo recorte del 0,11%.

Todos los demás índices europeos han terminado con pérdidas. Las mayores han sido para el Ftse Mib de Milán y para el PSI-20 de Lisboa, que se han dejado alrededor de medio punto porcentual. Mientras, el Dax alemán ha retrocedido un 0,22% y el Cac 40 francés, un 0,08%.

Con este último descenso, el selectivo español ha registrado un recorte semanal de un 1,92%. Se trata de la tercera semana consecutiva de descensos para el indicador doméstico. En este periodo, ha pasado de niveles por encima de los 9.800 puntos a poner en peligro el mantenimiento de los 9.400 puntos. Todo el mes de agosto, por tanto, está siendo de caídas para la Bolsa madrileña.

Pero el peor índice de la semana ha sido el Ftse Mib de Milán, que se ha dejado un 3,20%. El Dax alemán, por su parte, ha acumulado una bajada del 1,72% en las cinco últimas sesiones, mientras que el Cac 40 francés ha caído un 1,29%.

Los bancos vuelven a caer

Con las malas noticias de Turquía, el sector financiero español volvió a caer. Así, después de Cie Automotive, que con su recorte del 2,36% fue el peor del Ibex-35, se colocaron Mapfre y Bankia, con descensos de un 1,13% y de un 1,10%, respectivamente. BBVA y el Santander, por su parte, se dejaron un 0,86% y un 0,69%, por ese orden. Bankinter y CaixaBank también cerraron con pérdidas, mientras que el Sabadell terminó en tablas.

También pesó contra el selectivo que Telefónica se dejara un 1,03% y que Repsol terminara con pérdidas, aunque fueran de sólo un 0,22%. Dia, con su avance del 2,06%, y Grifols, con su revalorización del 1,99%, fueron los dos mejores valores de la jornada, seguidos de Siemens Gamesa, que también subió cerca de un 2%. Entre los grandes valores, el único que terminó en positivo fue Inditex, que sumó un 0,84%.

En la semana, se han salvado de las pérdidas Amadeus, Indra, IAG, Naturgy y Viscofán. En rojo, el peor ha sido ArcelorMittal, con un retroceso del 6,33%, mientras que Mediaset ha caído cerca de un 5% y el Santander, un 4,43%. Entre los diez peores valores, nos encontramos con más bancos: Sabadell, Bankinter y BBVA, que han bajado entre un 4% y un 3,5%, por ese orden.

Wall Street: una macro mixta y cifras empresariales que juegan en contra

La Bolsa americana, como las europeas, también se mostraba débil. En Wall Street, al cierre de los mercados del Viejo Continente, el Dow Jones sumaba un 0,10%, pero el S&P 500 y el Nasdaq estaban en rojo. En el frente macroeconómico tuvimos datos mixtos: si bien el indicador de indicadores, que muestra la salud general de la economía, superó expectativas, el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan se debilitó por sorpresa. En cuanto al frente empresarial, las malas noticias vinieron de los fabricantes de chips Nvidia y AppliedMaterials, que mostraron una decepcionante guía sobre la evolución de sus resultados y ello pesó sobre todo contra las acciones tecnológicas.

En el Viejo Continente también teníamos que prestar atención a las noticias económicas: y es que la inflación en la zona euro cerró el mes de julio en el 2,1% según su lectura definitiva. Se sitúa, por tanto, por encima del objetivo del Banco Central Europeo, y ello sucede por primera vez desde principios de 2013.

Quizás como resultado de estas últimas noticias, el euro recuperó terreno: al cierre de la sesión se apreciaba un 0,3% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio por encima de la cota de 1,14 unidades.

Pero en el mercado de deuda, vimos bastante estabilidad: el interés de los títulos americanos a diez años retrocedía levemente, hasta el 2,85%, mientras que sus comparables alemanes se mantenían en el entorno del 0,30%. Sin cambios, mientras tanto, en los títulos de la periferia: el rendimiento de los italianos se situaba en el 3,11%, mientras que el de los españoles rondaba el 1,44% y el de los portugueses, el 1,84%.

En el mercado de materias primas, el precio del oro subía medio punto porcentual al cierre, para colocarse en los 1.180 dólares la onza. El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,6%, hasta acercarse a los 72 dólares.