El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 ha logrado esta mañana batir el máximo histórico que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945, ... 78 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supuso el estallido de la crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, los conflictos geopolíticos, la pandemia y la guerra arancelaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  3. 3

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  6. 6

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos