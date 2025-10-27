El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

Lo ha conseguido. El Ibex-35 ha logrado esta mañana batir el máximo histórico que alcanzó el 8 de noviembre de 2007 en 15.945, ... 78 puntos. Una cota en la que quedaron reflejados los años del boom económico en España y que sería la antesala de la dolorosa caída libre que supuso el estallido de la crisis inmobiliaria, la caída de Lehman Brothers, la crisis de deuda soberana en Europa y, más recientemente, los conflictos geopolíticos, la pandemia y la guerra arancelaria.

No ha sido un camino de rosas para la Bolsa española, que era de las pocas de Europa que no había logrado recuperar aquellos niveles de hace 18 años. En este tiempo, la composición del índice ha cambiado, y mucho. Pero el original peso de los bancos ha sido un factor determinante para batir ahora esos nuevos máximos. El sector lleva años empujando las subidas del Ibex al acalor de un ciclo de tipos altos por parte del BCE hasta el pasado ejercicio.

Lejos de amedrentarse con el incio de las bajadas en junio de 2024, los inversores han seguido apostando por la banca, llevando sus cotizaciones también a zona de máximos ante la evidencia de que el sector ha sido capaz de compensar el impacto en márgenes de las rebajas del precio del dinero con mayor actividad comercial. Este año, Unicaja y Santander lideran al sector con una revalorización acumulada superior al 90%, seguidos de BBVA que sube más de un 88% y Sabadell, CaixaBank y Bankinter que se revalorizan más de un 70%.

El otro actor protagonista de los máximos recientes es Indra, el mejor valor del Ibex este ejercicio, que prácticamente ha doblado su capitalización aupada por la euforia que rodea al sector defensa.

Estos valores han permitido al selectivo acumular una revalorización del 36,6% este ejercicio, que sigue a un 2024 también de récord en el que ganó casi un 15%. Los expertos coinciden en que la puntilla al ciclo de subidas para batir nuevos máximos -que también ha registrado Wall Street- ha estado en el último dato de inflación de EE UU -que fue menor a lo esperado anticipando una mayor facilidad para que la Reserva Federal (Fed) siga bajando tipos-, así como el progreso en las negociaciones comerciales entre EE UU y China.