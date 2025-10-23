El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos

El barril de Brent, de referencia en Europa, alcanza los 65,5 dólares, ante el órdago de Trump sobre Lukoil y Rosneft

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Sesión de alto voltaje en los mercados de materias primas internacionales, con el precio del petróleo disparado un 4,5% como reacción a las sanciones ... impuestas por Donald Trump a los dos gigantes productores rusos, Lukoil y Rosneft que, según apuntan los analistas de ING en un nota a clientes, producen unos 5 millones de barriles diarios, con fuerte peso en la producción global.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  10. 10 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos

El crudo repunta un 4,5% tras las sanciones de EE UU a los gigantes petroleros rusos