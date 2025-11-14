El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Problemas en el Txorierri y en la A-8 en Basauri por varios accidentes
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El Ibex se hunde un 2% lastrado por Acciona y los bancos, mientras los inversores huyen del riesgo con el bitcóin perdiendo todo lo ganado en el año

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Sesión de fuertes caídas para las bolsas europeas, un día después de que Wall Street sufriese duras pérdidas por las dudas que vuelven a generar ... las valoraciones de los gigantes tecnológicos. Eso, sumado a que los inversores ven menos probable ahora una nueva bajada de tipos en EE UU, ha sido la excusa perfecta para que, en unos niveles ya elevados, los inversores aprovechen para recoger beneficios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  5. 5

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  6. 6

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  7. 7

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  8. 8

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  9. 9 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  10. 10 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas