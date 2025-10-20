El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reuters

Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Los inversores confían en un aumento de las ventas del iPhone que permita dejar atrás el impacto de la guerra arancelaria en sus cuentas

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:47

Suma y sigue. Pese a un inicio de año turbulento, Apple recupera la confianza del mercado de la mano de las mayores ventas esperadas para ... el nuevo iPhone 17 y la expectativa de unos resultados que sorprenderán a finales de octubre. Las acciones del gigante de Cupertino subieron este lunes un 4,5% en Wall Street, batiendo por momentos máximos históricos en 264,38 dólares.

