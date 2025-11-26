Cuando el amor es un fraude: la CNMV advierte de las estafas afectivas

Perfiles falsos en redes sociales, mentiras en torno a una mala situación de salud o relaciones que pasan del aprecio a las cuestiones financieras en ... muy poco tiempo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entra de lleno en una campaña mundial con la que la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) pretende alertar a los ciudadanos sobre las estafas de inversión amorosas o afectivas.

«Son estafas que comienzan habitualmente de manera muy inocente: conoces a alguien por internet a través de redes sociales, una aplicación de citas, un grupo de guasap de inversión o incluso a través de un mensaje de texto diciendo que se ha equivocado de número», señalan desde el supervisor de los mercados. «Antes de que te des cuenta, ya estás intercambiando mensajes cada día. Puede que te 'bombardee con amor' con frecuentes mensajes, llamadas, o que desarrolle contigo una relación no romántica. Pero nunca os veis en persona», añaden.

El organismo alerta de que ese nuevo amigo comenzará a recomendar inversiones, con gráficas que indican que tu inversión está dando enormes rendimientos. «Pero cuando quieres retirar tu dinero, no puedes contactar con él, tu dinero se ha esfumado, la aplicación y los rendimientos que viste eran falsos...Has sido victima de una estafa afectiva».

Estos fraudes pueden afectar a cualquier persona, pero suelen centrarse en personas que viven solas o que pasan mucho tiempo en redes sociales o en foros suelen ser más vulnerables al fraude. «Sé particularmente cauto si eres viudo, divorciado o vives lejos de tu familia y amigos. Y lucha contra estas estafas compartiendo esta información con cualquiera que conozcas que esté en una situación parecida», indican desde el organismo.

Red Flags

Para detectar este tipo de estafas que pueden dejar el corazón roto y los bolsillos vacíos, la CNMV da una serie de señales de alerta con las que los inversores pueden detectar posibles timos.

• La relación avanza muy rápido: tu nuevo amigo/a manifiesta sentimientos intensos muy rápido, a menudo incluso antes de conoceros en persona.

• Evitan quedar en persona: siempre hay alguna excusa, como que están en el extranjero, en un destino militar, en una plataforma petrolífera, que su conexión a internet es mala, etc.

• Tratan de evitar hacer videollamadas: Si hacen videollamadas, suelen usar inteligencia artificial para crear videos realistas.

• Quieren mover la conversación de la aplicación de citas o de la red social a una aplicación de mensajes de texto encriptados: algunas aplicaciones de citas tienen filtros que pueden identificar conductas dañinas o ilegales, por lo que los estafadores prefieren comunicarse a través de mensajes fuera de las aplicaciones.

• Piden dinero o hablan sobre inversiones: esta es la mayor red flag. Alguien con un interés afectivo real no te pedirá dinero tan pronto en la relación, mucho menos para una 'oportunidad de inversión'.

• Te prometen ganancias elevadas con poco o nada de riesgo: si parece demasiado bueno para ser cierto, casi siempre es que no es cierto. Las inversiones de verdad conllevan riesgo.

• Te presionan para actuar rápido: te crearán una sensación de urgencia, diciéndote que perderás el tren si no inviertes ahora mismo.

• Quieren que uses una plataforma de inversión específica, a menudo desconocida: te dirigirán a una plataforma de la que nunca has oído hablar, en la que parecerá que tus inversiones crecen rápidamente, motivándote a aportar más y más dinero.

• Se resisten a permitirte sacar dinero: cuando intentas hacerte con tus 'ganancias' de

pronto hay problemas técnicos o incluso 'impuestos' o 'tasas' que debes pagar previamente.

• Tratan de aislarte: te intentarán convencer de que no hables de tu 'inversión' con amigos o familia.