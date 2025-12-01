El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
En Euskadi se han atendido cerca de 1.600 solicitudes de las casi 5.000 recibidas. EFE

Las matriculaciones de vehículos eléctricos crecen un 133% en Euskadi con unas ayudas en riesgo

En lo que va de año se han vendido 27.000 turismos, un 19% más que durante los once primeros meses de ejercicio pasado

Sergio Llamas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:25

Comenta

El coche eléctrico sigue absorbiendo cuota de mercado en el País Vasco, pero lo hace en un momento en el que las ayudas, gran impulsor ... de esta demanda, podrían estar en riesgo. En lo que va de año se han matriculado en Euskadi 27.283 turismos -un 19,2% más que el año pasado- de los que 6.278 (un 23% del total) fueron posibles perceptores del plan Moves, unas ayudas que engloban tanto a eléctricos puros como a híbridos que se pueden recargar en la red. Se trata de una cifra que representa un aumento de más del 133% respecto al año pasado. Sin embargo, como ya avanzó EL CORREO, los datos arrojados por el EVE apuntan a que cerca de 3.000 vascos que han solicitado estas prestaciones tras hacerse con un modelo electrificado todavía no saben si llegarán a recibirlas.

