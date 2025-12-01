Las matriculaciones de vehículos eléctricos crecen un 133% en Euskadi con unas ayudas en riesgo

El coche eléctrico sigue absorbiendo cuota de mercado en el País Vasco, pero lo hace en un momento en el que las ayudas, gran impulsor ... de esta demanda, podrían estar en riesgo. En lo que va de año se han matriculado en Euskadi 27.283 turismos -un 19,2% más que el año pasado- de los que 6.278 (un 23% del total) fueron posibles perceptores del plan Moves, unas ayudas que engloban tanto a eléctricos puros como a híbridos que se pueden recargar en la red. Se trata de una cifra que representa un aumento de más del 133% respecto al año pasado. Sin embargo, como ya avanzó EL CORREO, los datos arrojados por el EVE apuntan a que cerca de 3.000 vascos que han solicitado estas prestaciones tras hacerse con un modelo electrificado todavía no saben si llegarán a recibirlas.

Y es que hace ya cinco meses que el departamento de Industria del Gobierno vasco solicitó 20 millones de euros adicionales al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de cubrir esta demanda. Según venía manifestando el EVE, hasta el 6 de octubre, cuando se agotaron las ayudas, se habían abonado ya cerca de 1.600 solicitudes, si bien este organismo ha recibido ya casi 5.000 peticiones.

Todo esto, además, teniendo en cuenta que el peso de la demanda de ayudas es un elemento clave. Ya lo señaló la presidenta de la patronal de concesionarios, Marta Blázquez, en una reciente entrevista a EL CORREO. En este encuentro la responsable de Faconauto advirtió que «un 73% de la población no se plantea pasarse a un vehículo eléctrico sin disponer de las ayudas», según reflejan los estudios.

De ahí la importancia que tiene el Plan Moves III, con hasta 7.000 euros para la compra de un vehículo enchufable. Una problemática sobre la que tanto AEDIVE (la asociación empresarial para el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica) como la patronal de distribuidores Ganvam han mostrado su preocupación ante la falta de un anuncio de prórroga presupuestaria, en un momento en el que en las comunidades autónomas «se han agotado los fondos y siguen creciendo las listas de espera». En toda España, ya hay cerca de 40.000 clientes en esta situación -un montante que podría rondar los 300 millones de euros-, con territorios como Madrid y Cataluña que ya agotaron sus fondos en julio y septiembre, respectivamente.

Crecimiento

En todo caso, el mercado vasco se encuentra en un momento de crecimiento. Según refleja el informe lanzado este lunes por las tres patronales del sector (Faconauto de los concesionarios, Ganvam de distribuidores y Anfac de fabricantes) en noviembre se comercializaron en Euskadi 2.570 turismos (608 fueron enchufables), un 10% más que en el mismo mes del año pasado. Un crecimiento ligeramente inferior al vivido en toda España, donde se vendieron 94.124 automóviles, un 13% más, aunque en el acumulado del año las cifras estatales se quedan por debajo. De enero a noviembre los automóviles comercializados en España ya han superado el millón de matriculaciones (1.045.638), un 14,7% más que en los once primeros meses de 2024, frente al 19% aumentado en el territorio.

«La tendencia del mercado es positiva. Noviembre también crece a doble dígito y en niveles parejos al mismo mes de 2019», sostiene el director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García. Según remarca, en toda España y si en diciembre no se sufre ningún parón excepcional, se prevé cerrar el año en torno a los 11,4 u 11,5 millones de unidades, gracias a un «mercado doméstico fuerte».

Por su parte, el portavoz de Faconauto, Raúl Morales, pone en valor las «muestras de fortaleza» que muestra el sector. «Se confirma un año más que el final del ejercicio es muy positivo comercialmente hablando para los concesionarios y en esta ocasión esto se fundamenta sobre todo a que el sector está sabiendo movilizar la demanda y también a que la matriculación de vehículos electrificados no baja de ritmo gracias al Plan MOVES», destaca. No obstante, recuerda que aunque es una buena noticia que en las comunidades autónomas ya se hayan acabado los presupuestos, esto también podría afectar a las operaciones abiertas. «Confiamos en que el Gobierno articule alguna medida que permita llegar hasta el 31 de diciembre que es cuando acaba el Plan MOVES de tal forma que ningún ciudadano se quede sin la ayuda comprometida», agrega.

La directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, apunta que en toda España «el 20% de las matriculaciones responde al buen comportamiento de los vehículos electrificados». «Estas cifras evidencian que se está movilizando la demanda, gracias a las ayudas a la compra y a la entrada de nuevas marcas caracterizadas por tener precios muy competitivos», un mensaje al que añade la «preocupación» por la prórroga presupuestaria ya advertida, «para que el mercado continúe su senda firme hacia la recuperación».

En toda España el número de vehículos electrificados se duplicó en noviembre -en total supusieron el 23% de todos los turismos matriculados-, con 24.418 modelos vendidos. Una situación que se repite en lo que va de año. Desde enero a noviembre alcanzan ya los 203.724 automóviles de este tipo matriculados, un 99,7% más que en el mismo periodo de 2024.