más de lo mismo Este Gobierno ha incluido numerosos conceptos nuevos de gasto y no está dispuesto a practicar la virtud del ahorro IGNACIO MARCO-GARDOQUI Sábado, 14 julio 2018

Esta semana he sufrido una gran decepción. Yo pensaba que la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, iba a ser la roca contra la que explotasen las gigantescas olas buenistas del Gobierno, las ansias de darle contento al pueblo. Es decir, de desbocar el gasto. Pero me temo que me había hecho falsas ilusiones y que, al final, tenemos más de lo mismo: la ministra ha ido a Bruselas a pedirle (y lo ha obtenido) a Pierre Moscovici, el comisario del ramo, un relajo en los objetivos del déficit marcados para este año y el siguiente. En su trabajo anterior se ocupaba de impedir lo que ella propone hacer ahora. Curiosidades de la vida. Llegados aquí, es de justicia recordar que exactamente eso mismo hicieron José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y Mariano Rajoy después, así que insisto: más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol.

Lo que me ha parecido un poco 'jeta' es la justificación que ha elegido para su decisión, al decir que los objetivos marcados por el anterior Gobierno eran «irrealizables». Quizás sea cierto, pero lo que es seguro es que son muchos más «irrealizables» ahora, cuando este Gobierno ha incluido numerosos conceptos nuevos de gasto y no está dispuesto a practicar la virtud del ahorro con los anteriormente comprometidos. Ya empezó mal con esto de que «España no tiene un problema de gasto sino de ingresos».

Claro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Contra toda evidencia yo no estoy gordo, lo que sucede es que soy bajito para mi peso. Yo no tengo un problema de gordura, lo tengo de altura. Y así voy con la cabeza alta por la vida, impasible el ademán. A mi avanzada edad será difícil que crezca pero, como no estoy gordo, pues no tengo porqué hacer régimen.

Trasladado al lenguaje gubernamental quiere decir: «como no pienso reducir los gastos actuales y sí aumentar los futuros, pues recurro a los impuestos y a eludir compromisos exteriores sobre el déficit».

También dijo que lo hacía así porque le preocupan mucho los efectos contractivos de la actividad que suponen los recortes de gastos públicos. Hace bien, porque es cierto, pero no entiendo cuál es la razón que le permite despreocuparse de los efectos contractivos de la actividad que implican las subidas de impuestos que planea imponer para obtener los recursos necesarios para afrontar los gastos que prevé.

Que mire la doctrina. Por cada experto que le asegure que aquellos son mayores le señalaré cuatro autores que afirman lo contrario, que los segundos son más importantes que los primeros. Lo que queda claro, una vez más, es que los políticos miran el impacto popular en el corto plazo de las medidas que adoptan con mucho mayor detenimiento que su eficacia en el largo plazo.

No me perdonaría arruinarle este domingo veraniego, pero si sumamos los compromisos adquiridos en materia de pensiones a los realizados en materia sanitaria, con la universalización del servicio y la anulación de ciertos copagos; si pensamos en el aumento del gasto y la minoración de ingresos que conlleva la reversión de las autopistas vencidas y si, para terminar, nos acordamos de que Pedro Sánchez se comprometió ante Donald Trump a elevar de manera significativa el gasto en defensa, llegaremos fácilmente a la conclusión de que o bien la subida de impuestos va a ser tremenda o bien la ministra Nadia Calviño deberá sacarse un bonobus para los innumerables viajes a Bruselas que deberá emprender para solicitar nuevas demoras en los objetivos del déficit, como ya ha hecho esta semana. O peor, ambas cosas a la vez. Que es lo que sucederá. Venga, vaya a darse un baño, que esto que le cuento son tonterías. Ya sabe que el Gobierno siempre tiene razón.