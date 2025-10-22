El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento. R. C.

Manuel Mirat, CEO de Vocento, en el Foro Nueva Comunicación

Destacadas personalidades de la política, la empresa y la información asisten al encuentro informativo, donde se analizará el futuro de los medios

C. P. S.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:12

Manuel Mirat, Consejero Delegado de Vocento, participa esta mañana en el encuentro informativo Foro Nueva Comunicación. Un año después de su llegada al grupo, Mirat habla sobre la hoja de ruta que ha puesto en marcha, las oportunidades que tiene Vocento y los principales retos que afrontan los medios en un momento de profunda transformación en el sector.

Presentado por Julián Quirós, director de ABC, el CEO de Vocento comparte su visión y sus reflexiones en un encuentro informativo que tiene lugar en el Casino Real de Madrid, ante destacados representantes del mundo de la política y la empresa, así como relevantes actores del sector de la comunicación.

El Foro de la Nueva Comunicación es una tribuna de debate desarrollada por Nueva Economía Fórum para contribuir a la reflexión y el diálogo sobre el papel que juegan los principales grupos editoriales y audiovisuales en la sociedad de la información.

