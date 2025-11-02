El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La globalización, el librecambio, el comercio internacional y la innovación tecnológica han liberado a Asia de la lacra de la miseria. E. C.

Dios y el César

La pobreza insalvable de varios países de África y de Asia es consecuencia de que la globalizacióny el liberalismo nunca llegaron a llamar a sus puertas

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:58

La Doctrina Social de la Iglesia, inaugurada en 1891 con la encíclica 'Rerum Novarum' de León XIII, es una de las contribuciones más notables del ... pensamiento católico al orden económico mundial. Su objeto es meridiano: la defensa de la dignidad humana frente a la injusticia resultante en la distribución de los bienes terrenales. Muy correcto, si no fuese porque algunas facciones ideológicas han atribuido al librecambio la autoría de tal injusticia. La tensión entre la equidad y el sistema liberal ha solido variar de voltaje según el titular de turno al frente del magisterio pontificio.

