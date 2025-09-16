El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fábrica de Mercedes en Vitoria. Jesús Andrade

Madrid tiene mejores salarios pero en Euskadi se paga más por cotizaciones

Las cargas vinculadas a los costes laborales rozan ya los mil euros en el País Vasco tras incrementarse un 6% en el último año

Sergio Llamas

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:28

Euskadi se mantiene en el ranking de las comunidades autónomas con los costes laborales más altos, solo por detrás de Madrid, pero esta estadística no ... se traduce en los salarios que perciben los trabajadores. De hecho, los sueldos medios que cobran los vascos quedan por detrás de los que perciben madrileños, catalanes y navarros, un desajuste que se debe al alto porcentaje que pagan las empresas por las cargas laborales. El País Vasco ocupa la primera posición en estos costes, que además se han disparado en el último año. En total han crecido un 6% -casi el doble que en Madrid y tres veces más que Navarra- y rozan ya los mil euros (994 en total), de los que un 92% se dirigen a las cotizaciones.

