Madrid tiene mejores salarios pero en Euskadi se paga más por cotizaciones

Euskadi se mantiene en el ranking de las comunidades autónomas con los costes laborales más altos, solo por detrás de Madrid, pero esta estadística no ... se traduce en los salarios que perciben los trabajadores. De hecho, los sueldos medios que cobran los vascos quedan por detrás de los que perciben madrileños, catalanes y navarros, un desajuste que se debe al alto porcentaje que pagan las empresas por las cargas laborales. El País Vasco ocupa la primera posición en estos costes, que además se han disparado en el último año. En total han crecido un 6% -casi el doble que en Madrid y tres veces más que Navarra- y rozan ya los mil euros (994 en total), de los que un 92% se dirigen a las cotizaciones.

Así lo reflejan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, la comunidad vasca alcanzó de media los 42.991 euros anuales -3.582 al mes- frente a los 46.425 que se cobraron en la capital y los 39.078 de media para toda España (un 10% menos que en el caso vasco).

En cambio los salarios llevan un ritmo distinto. Frente a los 2.588 euros mensuales que cobran de media los trabajadores vascos, los madrileños perciben 2.935, los catalanes 2.635 y los navarros 2.607, unas cifras que alejan a la comunidad vasca de la cabeza, a pesar de que en la comparativa anual es la región de este grupo en la que más han crecido los sueldos. En Euskadi lo han hecho un 3,4% en comparación con el segundo trimestre de 2024, frente al 1,7% de Madrid, el 2,1% de Navarra y el 2,4% de Cataluña.

El motivo no es fruto de la estadística, sino de un reparto más equilibrado de los salarios. Frente a una Madrid en la que se compaginan salarios más bajos, que se traducen en menores cotizaciones, y sueldos elevados con grandes empresas y altos cargos asentados en el territorio, el País Vasco mantiene un alto nivel de vida que, en general, se reparte de forma más homogénea entre la población.

Duración de las jornadas

Y el salario no es el único ámbito en el que destaca Euskadi. También sigue despuntando en la duración de las jornadas. Se mantiene como la comunidad con menos horas efectivas trabajadas por mes, 121,6 de media por trabajador, muy alejada de las 130,3 en toda España y de las 134,6 que corresponden de media a los madrileños, quienes ostentan las más altas del país. Además ocupa la segunda posición en cuanto a horas pactadas. En total en Euskadi son 147,8 horas mensuales, solo por detrás de Extremadura con 146,6, un desequilibrio que justifican las horas pactadas y no trabajadas en las que el País Vasco se mantiene en encabeza, con 26,7 por mes (en toda España la media es de 21,8).