Gik Live! y el vino azul

Esta 'startup' nacida en una de las incubadoras de la UPV mezcla uva tinta y blanca con pigmentos orgánicos para crear un caldo «fácil de beber»

Dicen los profesores de la escuela de negocios Insead Wan Chan Kim y Renée Mauborgne que los emprendedores tienen dos opciones: entrar en océanos rojos o hacerlo en otros azules. Los primeros son los mercados saturados de competencia, llenos de tiburones dispuestos a devorar a quien se les ponga por delante. Incluso se comen entre ellos. Los segundos, en cambio, están poblados por quienes en vez de hacer lo mismo que otros optan por innovar, por lo que, eliminando la rivalidad, pueden coexistir con el resto de pececillos azules. El libro en el que plasmaron esta teoría, 'La estrategia del océano azul', es casi de lectura obligatoria entre quienes quieren emprender y crear su propio negocio. Aritz López, Taig Mac Carthy, Imanol López, Íñigo Alday y Gorka Maiztegi tenían el libro más que subrayado cuando en 2013 fundaron la 'startup' Gik Live! para lanzar al mercado un vino azul.

Pese a su juventud -todos eran menores de 28 años- ya habían puesto en marcha varios proyectos empresariales y ahora querían entrar en la industria del vino. ¿Por qué?

Gik Live! - Producción y distribución de bebibas innovadoras. 10.000 euros aportados por los cinco socios fue el capital inicial de la compañía. 980.000 euros fue la facturación de la 'startup' durante 2017. 700.000 euros necesitan para implementar su estrategia de distribución, comercialización y marketing

«Nos pareció un reto; queríamos hacer algo revolucionario y éste nos pareció un sector muy tradicional», justifica Aritz López, el responsable de comunicación de la 'startup'. Es decir, era ideal para quien quiere dar un meneo a lo clásico. Ideal para llevar al extremo la teoría de Chan Kin y Mauborgne; el mercado del vino ya estaba lleno de rojo -bueno, burdeos-, así que ya era hora de teñirlo de azul. Literalmente.

Así nació Gik Blue, un espirituoso que, como principal, atractivo ofrece un vistoso tono índigo. «Sabíamos que iba a provocar opiniones muy polarizadas. O lo amas o lo odias. También sabíamos que en principio el público más receptivo iba a ser el joven pero ese es también un público acostumbrado a beber cerveza, combinados o refrescos y muy poco familiarizado con el protocolo del vino. Así que la nuestra debía ser una bebida libre, una nueva categoría que se saliese de los códigos habituales. Dejar totalmente a un lado lo de tinto para la carne y blanco para los pescados», explican. Traducido; el suyo tenía que ser un vino para paladares -y bolsillos- poco acostumbrados a buscar notas y matices. Tenía que ser, además de azul, «fácil de beber».

Como tampoco ellos tenían ninguna vinculación con el sector, la posibilidad de contar con sus propios viñedos o bodegas ni se les pasó por la cabeza. Tenían que depender de la producción otros, pero tampoco eso les amedrentó. Lo suyo era aportar la nota de color.

Una de Lágrimas de unicornio Gik Blue es sólo la primera propuesta de esta 'startup' que acaba de ampliar su catálogo con cinco bebidas que vuelven a poner muy alto el listón de la innovación (y las categorías). Las tres primeras aúnan vino y té: tinto con earl grey y chai masala en las variedades London y Deli, y blanco con té verde sencha en la Tokio. La cuarta es más provocadora; un vino picante bautizado como Bastarde «elaborado con uva tinta garnacha en lo más profundo del infierno». La última de las novedades es un vino rosa al que han llamado Lágrimas de unicornio y «que sirve para convertir días regulares en días maravillosos. Podríamos decir que le añadimos un pigmento que procede de la remolacha, ¿pero dónde está la magia en eso?», bromea el equipo.

Después de dos años de catas y críticas propias y ajenas, escogieron la mezcla de variedades de uva tanto tinta como blanca -no dan más detalles- de 11,5 grados de alcohol que querían embotellar. 'Solo' quedaba dar con el color. Lo lograron gracias a la implicación en el proyecto de Azti Tecnalia y la Universidad del País Vasco, que además de alojarles en su incubadora de la Escuela Náutica de Portugalete -Zitek, donde aún tienen su sede-, les facilitó la colaboración con el equipo de ingenieros químicos de la Escuela de Ingeniería que aportó el I+D imprescindible. A ellos les tocó nada menos que emular a Yves Klein e inventarse un azul; el azul Gik.

Lo consiguieron con pigmentos orgánicos procedentes del propio hollejo de uva (tinta) y plantas marinas, que hoy se incorpora a la mezcla en las bodegas de La Rioja y Zaragoza donde se elabora el vino. Un vino que, por cierto, no se puede vender bajo está denominación porque, pese a estar íntegramente compuesto por uva, el color discrimina. El reglamento del Parlamento Europeo para la comercialización de productos agrarios cita hasta 17 tonos posibles para el vino, pero el azul no es ninguno de ellos. Así que, tras una resolución administrativa, al cabo de un año de producción y con 90.000 botellas vendidas, Gik Blue pasó a la sección de 'otras bebidas alcohólicas' e incorporó un 1% de mosto a la composición. Nadie dijo que crear una categoría fuera fácil. Aunque también es cierto que las sutilezas normativas parecen no importar al mercado y hoy su «bebida alcohólica en base a vino (99%) y mosto (1%)» -como reza la etiqueta- se vende en más de veinte países a través de su web, además de El Corte Inglés y los 'duty free' de los aeropuertos españoles. De hecho, la empresa busca financiación para potenciar las ventas 'online' e implementar una estrategia definida de distribución, comercialización y marketing con Madrid y Barcelona como ciudades clave.

Para lograrla Gik Live! acudirá los días 16 y 17 a la tercera edición de B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España.