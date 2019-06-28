Economía

Listado de morosos de Gipuzkoa

NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIALTOTAL DEUDA
15869388DOSINALDE ECHANIZ JOSE RAMON31.472.485,34
15875764ZOSINALDE ECHANIZ JUAN MIGUEL31.468.460,50
B20513016LH COMMODITIES & INVESTMENTS SL22.993.473,74
F20020517FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP8.118.093,22
B20816880CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GEDI SL6.504.910,85
A20017877TECFRINDUS SA6.226.905,48
B20565909EL RINCON DEL EBANISTA SL6.110.155,97
A20002234PAPELERA DEL ARAXES SA5.928.929,94
A20939054ELIZATXO SA5.381.986,55
A20634887RAMON VIZCAINO REFRIGERACION SA5.373.923,13
B20773248LUMEN PACIS SL5.263.649,67
A20426409LAMINADOS DE ARETXABALETA SA5.035.901,68
B91482687INGEN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL4.620.064,06
B20790721INDUSTRIAS LAGUN ARTEA SL4.063.599,81
B20580841ELIZALDEKO FINKAK SL3.880.659,30
A20012498AZCUE Y CIA SA3.839.728,70
A20016713BILORE SA (EN LIQUIDACION)3.734.733,94
A28054674INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES SA3.046.614,41
BS5592947HENCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL3.023.571,76
A20017919PAPELERA DE AMAROZ SA3.010.514,80
B20682746GRUPO LASER IDOSEME SL2.999.020,36
A20022828TS FUNDICIONES SA2.586.986,33
A20757092FUNDICIONES LAZKAO SA (EN LIQUIDACION)2.398.234,41
B20823852GRV GRUPO VIZCAINO EMP IND Y SERV SL2.363.051,05
B20828935SERVINOR SL2.350.374,45
A20003422PAPERALIA SA (EN LIQUIDACION)2.315.280,71
B20773255IGPISA SIGLO XXI SL2.066.060,40
B20597894EXCAVACIONES UGARTE SL2.022.214,24
A28010536LUSO ESPANOLA PORCELANAS SA1.963.411,01
B20827028BORCAIMPOR SL1.913.875,90
A20011219GOROSTIDI SA1.742.336,19
A20018040HIJOS DE ARTURO NARVAIZA SA1.686.114,48
A20017646CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS LETAG SA1.685.869,16
B78596285P BIDASOA SL1.653.180,40
B20020541SCOINER SL1.652.982,72
A48678304SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION SAL1.625.166,15
15895968RDE MIGUEL JIMENEZ ELIAS1.545.875,65
A20884367GALGO PAPER SA (EN LIQUIDACION)1.458.768,08
B20664330LAZTI GARRAIOAK SL1.445.791,42
A20040242PLASTINKA SA1.443.516,26
X0356299YBERNARDO ERNESTO JOSE1.437.105,73
11914052YIMAZ RUIZ LUIS M1.427.422,24
B20359717GARO ASESORIA CONSULTORIA Y AUDITORIA SL1.425.411,45
B20856274SERVICIOS REPARACIONES VENDING SL1.397.170,68
15918616VFERNANDEZ GARBIZU JOSE M1.392.185,47
V20810081LAGUN ARTEA INVESTIG Y DESARROLLO AIE1.319.420,35
B20685913MASKOTA 2 SL1.253.183,10
A20135935CONSTRUCCIONES DUMBOA SA1.247.762,71
B20888129METRO CUADRADO ARRASATE SL1.141.625,77
A20015392HUNOLT SA1.114.976,00
B20924882MEGAWATT SOLAR SL1.112.321,79
B20836243SERVICIOS INMOBILIARIOS AZPIRU SL1.105.972,88
B20063798ARTES GRAFICAS LAGA SL1.073.259,92
B20527560UNION CERRAJERA ARRASATE S.L.L.(EN LIQU)1.069.151,49
A20332243 VOLADURAS DE EUSKADI SA (EXTINGUIDA)1.063.954
B20963989INGENIERIA Y MONTAJ ELECTRICOS ADUNA SL1.053.784,33
B75015701CCUSI INKA GROUP SL1.053.687,11
B20875563CONTEL DIVISION COMERCIAL SL1.036.076,02
B20716015TOLOSARAN SL1.028.366,04
B20379418TALLERES AGO SL1.027.184,92
15873863EORTEGA DE PEDRO ISIDORO1.026.633,09
B20082517IRVISA SL (EN LIQUIDACION)1.020.683,71
A20158424ILASA GRAPHIC SA1.016.737,98
B75028035ECOLOGICA DE PET SL1.012.935,58
B20549101PINORI SL1.012.671,29
B95456497UTILLAJES MOLDCAM SL 1.001.775

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