Listado de morosos de Gipuzkoa

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|NIF
|NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
|TOTAL DEUDA
|15869388D
|OSINALDE ECHANIZ JOSE RAMON
|31.472.485,34
|15875764Z
|OSINALDE ECHANIZ JUAN MIGUEL
|31.468.460,50
|B20513016
|LH COMMODITIES & INVESTMENTS SL
|22.993.473,74
|F20020517
|FAGOR ELECTRODOMESTICOS S. COOP
|8.118.093,22
|B20816880
|CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GEDI SL
|6.504.910,85
|A20017877
|TECFRINDUS SA
|6.226.905,48
|B20565909
|EL RINCON DEL EBANISTA SL
|6.110.155,97
|A20002234
|PAPELERA DEL ARAXES SA
|5.928.929,94
|A20939054
|ELIZATXO SA
|5.381.986,55
|A20634887
|RAMON VIZCAINO REFRIGERACION SA
|5.373.923,13
|B20773248
|LUMEN PACIS SL
|5.263.649,67
|A20426409
|LAMINADOS DE ARETXABALETA SA
|5.035.901,68
|B91482687
|INGEN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL
|4.620.064,06
|B20790721
|INDUSTRIAS LAGUN ARTEA SL
|4.063.599,81
|B20580841
|ELIZALDEKO FINKAK SL
|3.880.659,30
|A20012498
|AZCUE Y CIA SA
|3.839.728,70
|A20016713
|BILORE SA (EN LIQUIDACION)
|3.734.733,94
|A28054674
|INDUSTRIAS QUIMICAS TEXTILES SA
|3.046.614,41
|BS5592947
|HENCO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL
|3.023.571,76
|A20017919
|PAPELERA DE AMAROZ SA
|3.010.514,80
|B20682746
|GRUPO LASER IDOSEME SL
|2.999.020,36
|A20022828
|TS FUNDICIONES SA
|2.586.986,33
|A20757092
|FUNDICIONES LAZKAO SA (EN LIQUIDACION)
|2.398.234,41
|B20823852
|GRV GRUPO VIZCAINO EMP IND Y SERV SL
|2.363.051,05
|B20828935
|SERVINOR SL
|2.350.374,45
|A20003422
|PAPERALIA SA (EN LIQUIDACION)
|2.315.280,71
|B20773255
|IGPISA SIGLO XXI SL
|2.066.060,40
|B20597894
|EXCAVACIONES UGARTE SL
|2.022.214,24
|A28010536
|LUSO ESPANOLA PORCELANAS SA
|1.963.411,01
|B20827028
|BORCAIMPOR SL
|1.913.875,90
|A20011219
|GOROSTIDI SA
|1.742.336,19
|A20018040
|HIJOS DE ARTURO NARVAIZA SA
|1.686.114,48
|A20017646
|CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS LETAG SA
|1.685.869,16
|B78596285
|P BIDASOA SL
|1.653.180,40
|B20020541
|SCOINER SL
|1.652.982,72
|A48678304
|SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION SAL
|1.625.166,15
|15895968R
|DE MIGUEL JIMENEZ ELIAS
|1.545.875,65
|A20884367
|GALGO PAPER SA (EN LIQUIDACION)
|1.458.768,08
|B20664330
|LAZTI GARRAIOAK SL
|1.445.791,42
|A20040242
|PLASTINKA SA
|1.443.516,26
|X0356299Y
|BERNARDO ERNESTO JOSE
|1.437.105,73
|11914052Y
|IMAZ RUIZ LUIS M
|1.427.422,24
|B20359717
|GARO ASESORIA CONSULTORIA Y AUDITORIA SL
|1.425.411,45
|B20856274
|SERVICIOS REPARACIONES VENDING SL
|1.397.170,68
|15918616V
|FERNANDEZ GARBIZU JOSE M
|1.392.185,47
|V20810081
|LAGUN ARTEA INVESTIG Y DESARROLLO AIE
|1.319.420,35
|B20685913
|MASKOTA 2 SL
|1.253.183,10
|A20135935
|CONSTRUCCIONES DUMBOA SA
|1.247.762,71
|B20888129
|METRO CUADRADO ARRASATE SL
|1.141.625,77
|A20015392
|HUNOLT SA
|1.114.976,00
|B20924882
|MEGAWATT SOLAR SL
|1.112.321,79
|B20836243
|SERVICIOS INMOBILIARIOS AZPIRU SL
|1.105.972,88
|B20063798
|ARTES GRAFICAS LAGA SL
|1.073.259,92
|B20527560
|UNION CERRAJERA ARRASATE S.L.L.(EN LIQU)
|1.069.151,49
|A20332243
|VOLADURAS DE EUSKADI SA (EXTINGUIDA)
|1.063.954
|B20963989
|INGENIERIA Y MONTAJ ELECTRICOS ADUNA SL
|1.053.784,33
|B75015701
|CCUSI INKA GROUP SL
|1.053.687,11
|B20875563
|CONTEL DIVISION COMERCIAL SL
|1.036.076,02
|B20716015
|TOLOSARAN SL
|1.028.366,04
|B20379418
|TALLERES AGO SL
|1.027.184,92
|15873863E
|ORTEGA DE PEDRO ISIDORO
|1.026.633,09
|B20082517
|IRVISA SL (EN LIQUIDACION)
|1.020.683,71
|A20158424
|ILASA GRAPHIC SA
|1.016.737,98
|B75028035
|ECOLOGICA DE PET SL
|1.012.935,58
|B20549101
|PINORI SL
|1.012.671,29
|B95456497
|UTILLAJES MOLDCAM SL
|1.001.775