Economía

Listado de morosos de Álava

NIFRAZÓN SOCIAL/ NOMBRETOTAL DEUDA
B01351865GOYA SESENTA Y NUEVE SL17.154.380,37
U01242361URCO & URBASA UTE11.091.701,39
B01245521ROS CASARES CENTRO DEL ACERO SL10.517.362,10
A01025642EGUREN VITORT SA9.211.847,23
B01234145LENDIZ 1100 SL4.872.451,18
B01394741CORPORACION ROS CASARES SL4.528.717,88
12668771AGONZALEZ SANCHEZ MACARIO4.443.508,44
B01367952FRALCER SL UNIPERSONAL4.398.702,88
B01013945CONSTRUCCIONES A SANTANDER E HIJOS S.A.4.269.979,31
A01037993HOLTZA SA3.180.856,64
B01114008ALUR MECANIZADOS ESPECIALES SL2.811.119,90
387236PFERNANDEZ MARTIN ANTONIO2.412.632,82
B01141282CEPLASTIK SL2.324.862,99
B01378322PROCONSOL BODEGA ANTION SL2.238.332,91
B01367911DAVALU SL UNIPERSONAL2.230.918,58
B01375542DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS MlCAR SL2.118.806,87
A01384056CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU1.853.673,82
B01352988BAHIA CASARES GOLF SL1.810.051,79
A48425995SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA1.774.099,70
B01383538CARTERA SARASPE SL1.759.656,10
A01352368NOVACERO SAL1.746.199,19
B01481316CONSERVAS OHITURA SL1.718.150,69
30667842XBRAVO GONZALEZ RUBEN1.709.452,97
A01405471URBINA SA1.656.625,40
B01340918TOPOESTUDIOS lNGENIERIA SL1.548.441,35
B01413772ALMACENES MATERIAL ELECTRICO ZARAGOZA SL1.547.618,51
B01394758GEROSGAR SL1.463.390,70
B01278860ERIZGAIN SLL1.423.680,28
B01458520CIAL ALBERDI SL1.375.882,66
B01504273ORO NORTE GOLD FUNDICION SL1.324.903,37
A01294594GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.1.299.538,62
B01232602MEKANIKALAN MONDRAGON SL1.259.204,28
B01168186MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICION KORMI SL1.255.491,81
B01432525PLASTICOS GASTEIZ SL1.216.190,94
B01264803BROFOTER SL1.211.751,16
A01330232ESTAMPACIONES GASTEIZ SAL1.178.538,65
A01129303CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA1.087.605,58

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