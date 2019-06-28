Listado de morosos de Álava

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|NIF
|RAZÓN SOCIAL/ NOMBRE
|TOTAL DEUDA
|B01351865
|GOYA SESENTA Y NUEVE SL
|17.154.380,37
|U01242361
|URCO & URBASA UTE
|11.091.701,39
|B01245521
|ROS CASARES CENTRO DEL ACERO SL
|10.517.362,10
|A01025642
|EGUREN VITORT SA
|9.211.847,23
|B01234145
|LENDIZ 1100 SL
|4.872.451,18
|B01394741
|CORPORACION ROS CASARES SL
|4.528.717,88
|12668771A
|GONZALEZ SANCHEZ MACARIO
|4.443.508,44
|B01367952
|FRALCER SL UNIPERSONAL
|4.398.702,88
|B01013945
|CONSTRUCCIONES A SANTANDER E HIJOS S.A.
|4.269.979,31
|A01037993
|HOLTZA SA
|3.180.856,64
|B01114008
|ALUR MECANIZADOS ESPECIALES SL
|2.811.119,90
|387236P
|FERNANDEZ MARTIN ANTONIO
|2.412.632,82
|B01141282
|CEPLASTIK SL
|2.324.862,99
|B01378322
|PROCONSOL BODEGA ANTION SL
|2.238.332,91
|B01367911
|DAVALU SL UNIPERSONAL
|2.230.918,58
|B01375542
|DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS MlCAR SL
|2.118.806,87
|A01384056
|CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES ALINORTE SAU
|1.853.673,82
|B01352988
|BAHIA CASARES GOLF SL
|1.810.051,79
|A48425995
|SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP SA
|1.774.099,70
|B01383538
|CARTERA SARASPE SL
|1.759.656,10
|A01352368
|NOVACERO SAL
|1.746.199,19
|B01481316
|CONSERVAS OHITURA SL
|1.718.150,69
|30667842X
|BRAVO GONZALEZ RUBEN
|1.709.452,97
|A01405471
|URBINA SA
|1.656.625,40
|B01340918
|TOPOESTUDIOS lNGENIERIA SL
|1.548.441,35
|B01413772
|ALMACENES MATERIAL ELECTRICO ZARAGOZA SL
|1.547.618,51
|B01394758
|GEROSGAR SL
|1.463.390,70
|B01278860
|ERIZGAIN SLL
|1.423.680,28
|B01458520
|CIAL ALBERDI SL
|1.375.882,66
|B01504273
|ORO NORTE GOLD FUNDICION SL
|1.324.903,37
|A01294594
|GRUPO HOTELERO URVASCO, S.A.
|1.299.538,62
|B01232602
|MEKANIKALAN MONDRAGON SL
|1.259.204,28
|B01168186
|MODELOS Y UTILLAJES DE FUNDICION KORMI SL
|1.255.491,81
|B01432525
|PLASTICOS GASTEIZ SL
|1.216.190,94
|B01264803
|BROFOTER SL
|1.211.751,16
|A01330232
|ESTAMPACIONES GASTEIZ SAL
|1.178.538,65
|A01129303
|CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL SA
|1.087.605,58