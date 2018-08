Las limitaciones al diésel empiezan a plantear problemas en las fábricas españolas

La entrada en vigor de las nuevas normativas de emisiones WLTP y las penalizaciones a que se está sometiendo a los vehículos diésel en Europa, así como otras tantas que se anuncian desde diferentes ámbitos como nuevos impuestos a los carburantes, sobrecargos en tasas de matriculación, etc., están descompensando el mercado del automóvil en España y en Europa. Lo que inicialmente era una carrera de todos los fabricantes para homologar los motores a los nuevos estándares de emisiones, se ha complicado ahora por un cambio en la demanda, que he empezado a provocar desajustes en las cadenas de producción de grandes marcas.

Así la primera firma en verse afectada ha sido Volkswagen que ha tenido que anunciar la paralización de la planta navarra de Landaben durante ocho días en septiembre. Esto conlleva la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para toda la plantilla, que se eleva a unos 4.600 trabajadores, durante esos días. Esta paralización de la producción provocará que de la factoría navarra saldrán 11.200 vehículos menos de los previstos este año. Aunque parezca contradictorio, la parada viene motivada por el aumento de la demanda de los vehículos de gasolina, que ha provocado que los proveedores de piezas y motores no tengan capacidad suficiente para abastecer a las fábricas. Esto unido al problema de las homologaciones de los motores bajo el ciclo WLTP para llegar a cumplir la nueva normativa del 1 de septiembre ha creado un 'embotellamiento' en el ciclo productivo y el parón en la planta.

El secretario general de CC OO en Volkswagen Navarra, Eugenio Duque, explicó que «sabíamos que la homologación estaba cogida con pinzas y que un retraso de una semana de piezas puede conllevar que no se pueda producir». A pesar de este ERTE, Duque no se muestra muy preocupado porque responde a factores de producción y no a un descenso de demanda o pedidos.

Puede ser que la situación no solo se complique para el grupo Volkswagen en las próximas semanas. Fuentes del sector aseguran que es cuestión de días que el resto de fabricantes vivan situaciones similares. Alfredo Morales, presidente del comité de empresa de UGT, se mostró «convencido» de que otras plantas «se verán perjudicadas», porque el «embudo de la producción» no es exclusivo de Volkswagen.

Sin embargo, desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) se muestran más precavidos y creen que «cada planta se adaptará» a los cambios en la regulación y que «no es algo que les esté ocurriendo a todos los fabricantes». Aún así, recuerdan que «un cambio brusco en la demanda tiene un impacto en la industria».

Y es que la situación del parque automovilístico español ha cambiado: en 2013 se vendían un 67% de coches diésel frente a un 31% de gasolina, pero desde entonces su demanda cae de forma sostenida hasta situarse en 2017 en un 48% de diésel frente al 46% de gasolina, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.