Dueño de una isla, de madre judía y casado cuatro veces: quién es Larry Ellison, el nuevo hombre más rico del mundo El magnate norteamericano, que nació en El Bronx de Nueva York y fue adoptado por su tía, reside en Hawái, donde es poseedor del 98% de una isla que adquirió en 2012

Silvia Osorio Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:08 | Actualizado 10:33h. Comenta Compartir

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. El controvertido creador de Tesla y actual propietario de X (antes Twitter) ha sido destronado por Larry Ellison, empresario neoyorkquino de 81 años que cofundó Oracle, una potente tecnológica de soluciones en la nube que se verá impulsada por la inteligencia artificial (IA).

La fuerte subida en Bolsa de esta compañía ha disparado la fortuna del ya de por sí multimillonario e informático estadounidense, que sigue siendo poseedor del 40% de esta firma. Ha ganado 100.000 millones de dólares -hasta alcanzar los 395.000 millones de dólares- gracias a la revalorización de las acciones en su poder. Musk se quedó en 384.000. El dueño de Tesla se convirtió en el hombre más rico del mundo en 2021, superando entonces a Jeff Bezos, fundador de Amazon. Desde entonces, ostentaba esta posición.

Este relevo ha sido posible gracias al espectacular crecimiento de Oracle gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Ellison ejerce como actual presidente de la firma con sede en Austin (Texas). Él nació en El Bronx de Nueva York en el año 1944. Su nombre real es Lawrence Joseph Ellison. Se conocen pocos datos sobre su biografía. Su madre fue Florence Spellman, una mujer judía soltera, que dio a luz con 19 años. De su padre no ha trascendido su identidad. Ellison no conoció a su progenitora hasta los 48 años, ya que fue criado por su tía -hermana de su madre- en Chicago. Lillian Spellman Ellison y Louis Ellison –de origen ruso– le adoptaron cuando este tenía nueve meses.

Apasionado de las regatas y los aviones

Su infancia transcurrió en una vivienda humilde, un apartamento de dos habitaciones situado en el barrio de South Shore, habitado mayoritariamente por parejas de ingresos medios-bajos. En cuanto a sus estudios, comenzó matemáticas en la Universidad de Illinois, pero no acabó la carrera debido a la muerte de su madre adoptiva. Tras pasar un verano en el norte de California donde vivió con su amigo Chuck Weiss, se matriculó en la Universidad de Chicago en la especialidad de Ciencia, pero tampoco se graduó. A los 20 años se trasladó definitivamente a California.

Durante la década de 1970, Ellison trabajó para Ampex Corporation y luego en dos empresas más. Siete años después , junto con sus socios, fundó Software Development Laboratories. Su primer proyecto fue la creación de un sistema de gestión de bases de datos para la CIA, al que bautizaron con el nombre de Oracle, compañía que se convertiría en un referente de la tecnología y de la que sigue siendo presidente.

A nivel personal, el nuevo hombre más rico del mundo ha estado casado en cuatro ocasiones y es padre de cuatro hijos, algunos de ellos vinculados al mundo del cine. Su hija Megan ha financiado películas como 'Zero Dark Thirty' y 'American Hustle', y su hijo David produjo cintas convencionales como 'Terminator' y 'Misión: Imposible'.

Está considerado como excéntrico por sus gustos extravagantes. Ellison posee, por ejemplo, el 98% de Lanai, la sexta mayor isla del archipiélago de Hawái. Allí vive gran parte del año. La compró en 2012 por 300 millones de dólares, según Forbes.

También es un apasionado de los yates y los aviones y le gusta participar en regatas. De hecho, Oracle ha patrocinado a equipos estadounidenses de esta disciplina.