Oficina del Servicio Público de Empleo, Lanbide, en Bilbao. Ainhoa Gorriz

Lanbide subvencionará con hasta 18.900 euros los contratos a mayores de 50 años

El programa, que se puso en marcha en 2023 y que recoge una partida de 2,2 millones, prima las titulaciones académicas, superar los 55 o ser mujer

Sergio Llamas

Martes, 19 de agosto 2025, 02:17

Apostar por el talento de los mayores de 50 años volverá a tener recompensa en Euskadi. Lanbide acaba de abrir la convocatoria para facilitar la ... contratación de los demandantes de empleo que superen esa edad. La iniciativa, que el Gobierno vasco probó por primera vez hace dos años -entonces iba dirigida exclusivamente a parados que llevaran menos de un año en esa situación, para prevenir su estancamiento en la misma-, subvencionará las contrataciones con hasta 18.900 euros, en el caso de aquellas empresas que apuesten por las personas con las titulaciones más altas, como licenciaturas, ingeniería o arquitectura.

