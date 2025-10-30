Kutxabank dispara un 16,5% su beneficio y gana un récord de 462 millones hasta septiembre

Kutxabank ha vuelto a batir sus propias marcas. La entidad financiera cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio de 462 millones, un ... 16,5% más, lo que supone un récord histórico y evidencia, como en el resto del sector, el aguante de la economía gracias al empleo y al consumo. Ese colchón de estabilidad se refleja en la demanda de crédito hipotecario y en la capacidad de las familias para canalizar su ahorro hacia productos de inversión, dos factores que han sostenido la actividad del banco y que explican el salto en sus resultados.

El crédito para la compra de vivienda se ha consolidado como uno de los grandes motores de la entidad presidida por Anton Arriola. La rebaja de los tipos de interés ha devuelto el dinamismo a un mercado que llevaba tiempo contenido y ha impulsado un repunte del 36,5% –hasta los 3.257 millones– en la concesión de nuevas hipotecas. A ello se le suma el avance del crédito al consumo, que ha crecido un 9,8% –611 millones– y refleja también la solidez de la demanda interna.

El banco también ha consolidado a septiembre su posición como la cuarta gestora del sector en fondos de inversión, con más de 43.500 millones en recursos que incluyen fondos, carteras delegadas y productos de previsión. El avance ha sido notable, ya que los fondos crecieron un 11,8% en el último año y los planes de pensiones individuales sumaron un 6,1% más de aportaciones, al tiempo que la entidad reafirma su liderazgo en las EPSV vascas, donde controla casi la mitad del patrimonio.

La cuenta de resultados refleja igualmente la evolución de los ingresos más recurrentes, procedentes del margen de intereses y de las comisiones por servicios y seguros. En este apartado, la entidad ingresó 1.409,3 millones, un 6,9% menos, debido al impacto de la curva de tipos sobre el margen financiero. Ese retroceso se vio en parte compensado por el mayor dinamismo de las comisiones y del negocio asegurador, que avanzaron un 5,6% gracias al impulso de la gestión patrimonial, que creció un 10% en el período.

El volumen de negocio –que incluye créditos, depósitos y recursos gestionados– se elevó un 8%, hasta los 143.379 millones. Kutxabank destaca además por su fortaleza financiera: mantiene una ratio de solvencia CET1 del 21% y la tasa de mora más baja del sector, con un 1,1%, muy por debajo de la media. La entidad subraya que este comportamiento responde a una estrategia de «crecimiento y diversificación», con un fuerte dinamismo comercial y un sólido rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas, entre ellas la financiación sostenible, que creció un 65% y roza ya los 3.000 millones.