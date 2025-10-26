Kutxabank descarta fusiones en el revuelto escenario tras el fracaso de la opa de BBVA

El escenario financiero en España está alerta tras el fracaso de la opa de BBVA para hacerse con el Sabadell. La banca, tras una década ... con tipos de interés a cero, vive desde 2022 un momento de crecimiento récord gracias a las ganancias por los márgenes de los préstamos. Empresas y familias están menos endeudadas, tienen más ahorro y la economía crea un empleo que empuja también al consumo y la contratación de planes de pensiones o fondos de inversión. Todo ello alienta al negocio bancario que busca volumen para seguir creciendo. Así lo demuestra que los bancos, si bien ya no regalan vajillas, sí ofrecen dinero por traer clientes.

Por eso los analistas especulan con posibles movimientos en mitad de la resaca generada en el sector tras la frustrada opa de BBVA. Compras y fusiones pueden ser una vía rápida para crecer. El foco se dirige especialmente al entorno de los bancos medianos. En las primeras posiciones del mercado en España están Caixabank, con 590.000 millones de activos en balance, seguido por el Santander (507.000) y BBVA (418.000). En un siguiente escalón estaría el Sabadell, con 184.000 millones, y en la siguiente horquilla a donde se dirigen todas las miradas están Bankinter (122.000 millones), Unicaja y Abanca, ambas entidades con alrededor de 84.000.

95.000 millones son los activos en el balance de su negocio que suman Kutxabank y Laboral Kutxa. La entidad surgida de las cajas de ahorro vascas es el octavo banco en activos del país y la cooperativa crédito es la undécima.

Es el terreno donde juega Kutxabank con unos activos de 68.129 millones y una posición de liderazgo de mercado muy fuerte en PaísVasco y en provincias de Andalucía como Córdoba y Jaén, donde operaba con la filial CajaSur integrada este mismo año jurídica y comercialmente en la marca Kutxabank. A pesar de esa posición, fuentes de la entidad financiera vasca surgida de la fusión de las antiguas cajas aseguran a ELCORREO, que no hay un crecimiento planeado a través de fusiones. Recuerdan que el plan estratégico de la entidad hasta 2027 contempla un avance orgánico, basado en el propio negocio, con un aumento del 20% de hipotecas o un 35% en crédito a empresas. Insisten en explicar que, aunque «lógicamente estemos atentos a cualquier oportunidad, no vemos grandes movimientos».

Si bien el banco presidido por Anton Arriola descarta fusiones o adquisiciones, sí abre esta vía a operaciones más pequeñas en servicios de banca especializada o de refuerzo de segmentos. En este sentido, la entidad apunta compras y alianzas ya desarrolladas como la del fondo de capital riesgo Talde o el lanzamiento de Kutxabank Investment para reforzar servicios de banca de inversión para operaciones corporativas de empresa. Además, ha reforzado su banca privada con Fineco y ha creado con 500 millones el fondo de inversión en empresas Indar, alineado con la estrategia de inversión en industria vasca lanzada por el Gobierno vasco.

Para ello, recursos no le faltan a la entidad. El banco, que estará en el entorno de los 600 millones de ganancias este año, presenta una solvencia del 18% según el ratio CET1, por encima de la media nacional y más de seis puntos porcentuales de lo que exige el regulador. Un capital que no se plantea utilizar en fusiones a pesar de que la rentabilidad del banco por sus activos –un 10,6% de ROTE– sitúa a la entidad vasca en la zona baja del sector.

Compras no, pero ¿y si sufriera un tentativa de adquisición o fusión? No sería la primera vez. Sin ir más lejos el Sabadell ha llamado a la puerta en ocasiones anteriores. Pero en este caso, la realidad accionarial de Kutxabank hace muy difícil que un ataque corporativo pueda hacer mella. Los accionistas son tres, las antiguas cajas convertidas en fundaciones, y con un componente político muy elevado. Eso, junto a las buenas condiciones del banco harían inviable cualquier operación de carácter hostil.

Laboral Kutxa

La otra entidad financiera de Euskadi, más allá de BBVA, es la cooperativa de crédito Laboral Kutxa. Es la segunda en número de clientes en Euskadi, en pugna conCaixabank, y la undécima del país por volumen de activos en su negocio gracias a unas cifras de 27.000 millones en su balance. La entidad, con unos beneficios sin precedentes, que se acercarán este año a los 300 millones, goza de una solvencia abrumadora con un 25% en el ratio CET1. Es decir, duplica el respaldo de los activos que exige el regulador –en el entorno del 12%–, lo que le deja un exceso de capital de más de 1.100 millones de euros. Pero, como explican portavoces autorizados de la cooperativa, tampoco se contempla el empleo de ese dinero para operaciones corporativas. La entidad recuerda el mensaje que su presidente, Adolfo Plaza, ha venido trasladando desde la presentación del plan estratégico este año. Pasa por el crecimiento del negocio por vía orgánica y contemplando también nuevos mercados geográficos. La cooperativa de crédito ha lanzado una importante ofensiva en Cataluña, allí tenía una oficina y el programa establece abrir una docena más.

En cuanto a posibles alianzas en negocios como los seguros, Laboral Kutxa cuenta con una marca propia de mucha fuerza. Se trata de Lagun Aro, que sostiene una sólida actividad propia que la entidad no contempla reforzar inorgánicamente. En cuanto a las opciones de acuerdos para aliviar los gastos y la inversión en tecnología, portavoces de Laboral Kutxa recuerdan que el soporte de la corporación Mondragon es muy importante y ofrece muchas sinergias. En este sentido, señalan que el centro tecnológico Ikerlan ya es un sólido apoyo con aportaciones de mucho valor en materia digital y de inteligencia artificial.

En la expansión orgánica de los negocios, ambas entidades comparten la apuesta por las figuras de ahorro para los clientes. Bien en planes de pensiones, bien en fondos de inversión. Es lo que el sector llama 'recursos fuera de balance'. Se trata de un capital que la banca no tiene que provisionar y por el que cobra al cliente comisiones de gestión independientemente de cómo estén los intereses. Es por lo tanto, un ingreso asegurado y estable.

En el plan estratégico de Kutxabank, el objetivo es superar los 50.000 millones en este capítulo, un 30% más que los 39.000 actuales. En el caso de Laboral Kutxa, de los 33.000 millones de recursos de clientes gestionados, 9.500 corresponden a estas figuras de ahorro fuera de balance. La cooperativa señala también que es una de las líneas previstas de crecimiento.

Activos en el balance en el negocio de España

Entidades en millones de euros

Caixabank 590.000

Santander 507.000

BBVA 418.000

Sabadell 184.000

Bankinter 122.000

Unicaja 84.000

Abanca 83.000

Kutxabank 68.000

GrupoCajamar 63.000

Ibercaja 54.000

Laboral Kutxa 27.000