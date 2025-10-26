El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anton Arriola. El presidente de Kutxabank considera que la buena marcha de los bancos complica las operaciones corporativas. E.C.

Kutxabank descarta fusiones en el revuelto escenario tras el fracaso de la opa de BBVA

Laboral Kutxa tampoco contempla operaciones y ambas entidades apuestan por crecer de manera orgánica

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:03

El escenario financiero en España está alerta tras el fracaso de la opa de BBVA para hacerse con el Sabadell. La banca, tras una década ... con tipos de interés a cero, vive desde 2022 un momento de crecimiento récord gracias a las ganancias por los márgenes de los préstamos. Empresas y familias están menos endeudadas, tienen más ahorro y la economía crea un empleo que empuja también al consumo y la contratación de planes de pensiones o fondos de inversión. Todo ello alienta al negocio bancario que busca volumen para seguir creciendo. Así lo demuestra que los bancos, si bien ya no regalan vajillas, sí ofrecen dinero por traer clientes.

