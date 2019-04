Iñaki Garcinuño | Presidente de Cebek «Kutxabank debería haber actuado de otra manera en Euskaltel y en otras participadas» Iñaki Garcinuño, a las puertas de la sede de Cebek, la organización empresarial vizcaína que preside. / luis ángel gómez Cree que debería haberse imitado lo que hizo La Caixa, para conservar una potente corporación empresarial MANU ALVAREZ Lunes, 15 abril 2019, 01:05

No oculta su preocupación por la deriva que se atisba en algunas grandes compañías vascas. Desgraciadamente, las que más éxito tienen. Iñaki Garcinuño, el presidente de la patronal vizcaína Cebek, no quiere un cambio en las reglas de juego, sino utilizarlas a favor para minimizar el riesgo de deslocalizaciones de los centros de decisión. Coyuntura empresarial al margen, está convencido de que la actual ralentización de la economía es sólo eso, una velocidad algo más moderada. No ve el fantasma de la recesión en el horizonte cercano. Tampoco aprecia cambios en el sindicato mayoritario de Euskadi, ELA, tras el relevo en su cúpula.

- De nuevo el problema del arraigo de las empresas vuelve a estar en el primer plano de la actualidad. Euskaltel...

- Es una moneda de dos caras. El primer lado es positivo. Si nuestras empresas despiertan tanto interés es porque son atractivas. Pero tiene otro negativo, y es el riesgo evidente de deslocalización. Desgraciadamente no tenemos una masiva inversión extranjera, de ahí que existe el riesgo del desequilibrio. Porque si se creasen tantas empresas como las que desaparecen, no sería tan preocupante.

- Son las reglas del mercado.

- Sí, pero no es lógico que mostremos mucha preocupación por el arraigo de las empresas y, al mismo tiempo, vendamos acciones. El patrimonio accionarial se pierde para siempre y no se recupera. Y nos acordamos de los que teníamos cuando ya lo hemos perdido.

- La realidad es que el País Vasco tiene los resortes financieros que tiene. Más bien escasos para nuestras aspiraciones. Y además Kutxabank ya no juega a favor en las inversiones empresariales.

- Estoy seguro de que se me escapan muchos matices y soy consciente de que las participaciones castigan la solvencia del banco. Bien, pero creo que Kutxabank debería haber actuado de otra manera en Euskaltel y en otras participadas. Debería haber generado un camino en el que fuese compatible preservar la solvencia de la entidad y, también, desarrollar una estrategia de país.

El 'modelo Criteria'

- Los catalanes lo hicieron. A veces no hay que inventar y basta con copiar a otros.

- Sí, y voy a reconocerle que siempre tuve la esperanza de que Kutxabank imitase el modelo de Criteria, pero no ha sido así. Insisto, seguro que no conozco muchos detalles que pueden ser importantes, pero creo que debería haberse trabajado esa opción.

- Voy a cambiarle de tercio. ¿Qué le sugiere el relevo que se ha producido en la dirección de ELA?

- Nada nuevo. O, dicho de otra forma, que no podemos esperar cambios sustanciales de ELA en el futuro. Bueno, y también me sugiere que a su líder lo eligen a la búlgara, lo que demuestra que hay poco debate interno.

- ¿Las alabanzas de sus líderes a la huelga como estrategia central le generan algún temor en torno a un aumento de la conflictividad?

- No hay mucha conflictividad laboral en estos momentos. Creo que cada vez es más evidente que hay una gran distancia entre las empresas privadas y la Administración o los servicios que dependen de instituciones públicas. La mayor conflictividad se registra ahí, en el entorno de la Administración. Además son conflictos que se resuelven con un aumento del gasto público. Es decir, que lo pagamos entre todos.

Las frases Relevo sindical «No podemos esperar de ELA cambios sustanciales en el futuro. A su líderlo eligen a la búlgara» Las huelgas «Cada vez es más evidente que la conflictividad laboral se concentraen el sector público» Absentismo laboral «Aquí las bajas no se piden, se cogen. Seguimos teniendo la tasa más elevada de España»

- Pero si ELA fuese una empresa, no hay dudas de que sería una empresa de éxito. No les va mal.

- Hay que reconocerles que el márketing lo hacen bien.

- ¿Para qué ha servido la mesa de diálogo social, además de para evidenciar la desunión entre los sindicatos en Euskadi?

- Es un instrumento imprescindible, un cauce para ordenar el encuentro entre los agentes sociales y el Gobierno. Otra cosa es que la ausencia de dos sindicatos reduzca su eficacia, y esto hay que admitirlo.

- ¿Está satisfecho con el resultado?

- Me tengo por exigente, así que no puedo darme por satisfecho. Creo que le falta ritmo, recorrido, que todo va muy lento.

Más velocidad

- Esa mesa recogió el acuerdo en materia de formación y empleo que los empresarios habían negociado con el Gobierno vasco. ¿Se ha cumplido el viejo principio de que para desactivar algo no hay como llevarlo a una comisión?

- Hay mucha voluntad de trabajo en la mesa de diálogo social en torno a este tema pero... necesitamos resultados. Por eso le decía lo de la lentitud.

- Ahora que llevamos unos meses de aplicación de la medida, ¿cree que el aumento del salario mínimo ha provocado un retroceso en el empleo o ha reducido la contratación?

- Un incremento del 20% en un momento puntual tiene que tener algún efecto, y me temo que no es positivo. La prudencia siempre aconseja hacer las cosas de forma progresiva. Aumentar de golpe el coste de un trabajador en 3.000 euros anuales seguro que ha generado distorsiones. Afortunadamente, en nuestras empresas apenas hay convenios que recojan el salario mínimo como base de retribución.

- ¿Y el incremento en los costes de la Seguridad Social?

- Pues lo mismo, porque además del aumento para los salarios altos también hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido como consecuencia del aumento del salario mínimo. Ambos efectos combinados han podido suponer un golpe bárbaro para algunas empresas. Hemos llegado a una situación en la que parece que todo el problema de las pensiones, todas las lagunas en su financiación, debe ser resuelto por la empresa. Y la responsabilidad es mucho más amplia.

- En la patronal vizcaína siempre han sido muy críticos con los datos de absentismo laboral. ¿Ha mejorado algo?

- Mire, curiosamente, en el primer trimestre del año algo ha descendido. Hay una curva que a lo largo del tiempo es muy clara y que relaciona la evolución de la economía con el índice de absentismo. A mayor crecimiento, mayor absentismo. Deduzco que en el primer trimestre se ha producido justo el efecto contrario. Ante los temores a una ralentización y a que las empresas entren de nuevo en dificultades, todo el mundo se vuelve más prudente a la hora de coger una baja. Porque aquí las bajas no se piden, se cogen.

Oídos sordos

- Al margen de lo que ha sucedido en este trimestre, ¿el nivel de absentismo sigue siendo elevado?

- En 2018 se incrementó un 8% en comparación con 2017. Euskadi sigue teniendo la tasa más elevada de España, y Bizkaia la más alta de la comunidad autónoma. Por cierto, que los sindicatos hacen oídos sordos ante esta situación. Nosotros aceptamos siempre el debate sobre los accidentes laborales. Ellos no quieren ni oír hablar del absentismo, pese a que en parte es una manifestación de insolidaridad.

- Se refería a la evolución económica del primer trimestre. ¿Teme que estemos ante los indicios de una recesión?

- Aunque los datos del primer trimestre son algo peores de lo que habíamos previsto, creo que se puede hablar únicamente de ralentización. Crecer en torno al 2% y hablar de crisis es un error. Tan sólo contribuye a empeorar las cosas.

- Acabamos de entrar en la campaña electoral. ¿Qué le han parecido los 'viernes sociales'?

- Me ha parecido una falta de prudencia y un recurso sin demasiado control al gasto público.

«No creo que la actividad política de Zubiaurrele impida ser neutral»

A las puertas del verano se producirá el cambio en la presidencia de Confebask, la organización que actúa como cúpula de las patronales vascas, porque finaliza el mandato del alavés Roberto Larrañaga. Existe un acuerdo entre las tres patronales territoriales vascas que les permite rotar en la presidencia. Tras haber propuesto el SEA alavés al actual presidente, le corresponde ahora a la organización guipuzcoana Adegi designar al sucesor. Hace apenas unos días se ha conocido que el elegido para el cargo será Eduardo Zubiaurre. Un empresario eibarrés, gerente de la empresa familiar Jez y que ha tenido en los últimos años una presencia activa en la política de la mano del Partido Nacionalista Vasco, como presidente de la junta municipal de esta formación en la localidad armera.

- Adegi ya ha anunciado que el nuevo presidente de Confebask será Eduardo Zubiaurre. ¿Qué le parece la elección?

- Lo cierto es que nadie ha comunicado todavía a Confebask que haya un candidato ya designado...

- Utilicemos la fórmula de los economistas para sortear las dificultades propias de la burocracia. Supongamos que Eduardo Zubiaurre es el candidato ¿Qué le parece?

- Tengo una magnífica opinión de él. Jugó un papel muy importante en Adegi en la etapa en la que fue presidente y creo que su talante va a venir muy bien a Confebask.

- Cuando menos, es un hecho singular. Hasta ahora y desde su creación, ninguno de los presidentes de Confebask se ha significado por su militancia política. Como máximo, Miguel Ángel Lujua fue el único que hizo algún pequeño gesto en este sentido.

- No le doy mayor importancia, de verdad.

- Siempre han sido ustedes muy cautos con estas cosas. Incluso suelen insistir en que «no se meten en política» y tampoco hablan de ella.

- No creo que la actividad política que ha tenido Zubiaurre le impida tener una actitud neutral al frente de Confebask. Durante los cuatro años que va a estar al frente de la organización está obligado a hacer una disección entre su ideología, algo que por cierto tenemos todos, y su actividad institucional. Dentro de la organización empresarial cada uno tiene sus inclinaciones políticas, no somos políticamente neutros. Otra cosa es el papel institucional que le corresponde al presidente. Y estoy convencido de que lo hará bien.