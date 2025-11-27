Kutxabank apoyará la oferta de BBK para comprar la antigua Ibermática

La fundación BBK, que está en la fase final para presentar ofertas vinculantes por la antigua Ibermática, contará con el respaldo de Kutxabank a través ... del fondo Indar para participadas recientemente creado por la entidad presidida por Antón Arriola. Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, en un encuentro en 'Enpresabidea', y ha confirmado este periódico en fuentes conocedoras de las negociaciones.

Tal y como adelantó EL CORREO, el Gobierno vasco trabaja para crear un consorcio de capital público y privado para apoyar a BBK, que es la propietaria del 57% de Kutxabank, en una operación de gran valor estratégico para Euskadi. Sin embargo, se trata de una operación muy costosa, ya que está valorada en 500 millones de euros.

Y es que la antigua Ibermática, integrada en Ayesa tras su compra en 2022 por 160 millones, es una de las joyas tecnológicas vascas con 2.000 trabajadores en Euskadi y especializada en digitalización, ciberseguridad, inteligencia artificial o programación. Por ello el Ejecutivo autonómico trata de reforzar la apuesta de BBK, que ha pasado a la ronda final, pero que tiene duros contrincantes. Se trata de grandes fondos internacionales de infraestructuras como HIG, especializado en empresas medianas, o Blackstone, que es el mayor gestor de activos alternativos del mundo con más de un 1 billón de dólares. Además, según algunas fuentes, Telefónica también habría mostrado interés en la operación.

Recuperar una compañía vendida

La participación de Kutxabank, que se suma a Gobierno vasco para respaldar a BBK, tiene especial valor simbólico. Y es que el banco surgido de las antiguas cajas de ahorros fue el impulsor de Ibermática, en la que llegó a tener más del 50% del accionariado. Pero en el proceso de desinversión empresarial, que empujó el Banco Central Europeo tras la crisis bancaria, fue vendiendo su participación -como hizo con Euskaltel-. Primero al fondo de inversión ProA Capital y, en 2022, el 15% que todavía mantenía en la tecnológica lo liquidó en la compra de Ayesa.

La firma andaluza fundada por José Luis Manzanares adquirió la vasca por esos 160 millones. Ayesa tenía como principal socio al fondo AMCE que entró para financiar una fase de expansión en la que la compañía ha triplicado su facturación alcanzando los 800 millones. Ahora, AMCE busca vender su posición y la compañía ha salido a la venta separando la división de tecnología –en la que está la antigua Ibermática– y la de ingeniería.