El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede de Ayesa en las instalaciones de Miramon, en San Sebastián DV

Kutxabank apoyará la oferta de BBK para comprar la antigua Ibermática

La entidad financiera se suma así al consorcio para adquirir Ayesa IT, la empresa que impulsaron las antiguas cajas vascas y que vendieron a fondos de inversión

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

La fundación BBK, que está en la fase final para presentar ofertas vinculantes por la antigua Ibermática, contará con el respaldo de Kutxabank a través ... del fondo Indar para participadas recientemente creado por la entidad presidida por Antón Arriola. Así lo ha confirmado este jueves el consejero de Industria vasco, Mikel Jauregi, en un encuentro en 'Enpresabidea', y ha confirmado este periódico en fuentes conocedoras de las negociaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  6. 6

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  7. 7

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kutxabank apoyará la oferta de BBK para comprar la antigua Ibermática

Kutxabank apoyará la oferta de BBK para comprar la antigua Ibermática