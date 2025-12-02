Kutxabank se adjudica por 1,1 millones la instalación de 38 cajeros en zonas rurales vascas

Las 975 sucursales bancarias que hay hoy en Euskadi son la mitad de las que había en 2008, cuando estalló la crisis financiera. En estos ... años los diferentes bancos han ido cerrando hasta un millar de oficinas y las zonas rurales y con menos población han sido las que más han sufrido. Por ello, el Gobierno vasco ha licitado un contrato de 1.149.000 euros para la instalación de cajeros en diferentes pueblos de Euskadi. Una adjudicación con la que se ha hecho Kutxabank, tal y como ha anunciado este martes el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige la consejera Amaia Barredo.

El dinero público permitirá al banco surgido de las antiguas cajas de ahorro vascas instalar cajeros automáticos en 38 municipios vascos y concreta, después de más de tres años, una iniciativa que lanzó el Ejecutivo en la legislatura anterior con el entonces consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

Ahora el banco presidido por Anton Arriola contará con un plazo máximo de dos años para tener en funcionamiento 31 de los 38 cajeros anunciados. Aunque, según ha informado el Gobierno vasco, se espera que los primeros entren ya en funcionamiento el mes que viene, en el inicio del año.

El Departamento de Desarrollo Rural ya ha celebrado una ronda de reuniones con los ayuntamientos afectados y es que es a estos a los que corresponde elegir las ubicaciones más adecuadas para los dispositivos bancarios. Los cajeros deberán estar situados en puntos que garanticen la accesibilidad, seguridad y rapidez en la puesta en marcha del servicio.

30.200 euros cada cajero

La implantación de estos 38 cajeros automáticos, que necesitarán de un desembolso de más 30.200 cada uno, se enmarca en el programa Berosi, integrado en la Estrategia de Desarrollo Rural 2030 y en el Programa de Desarrollo Territorial del Gobierno vasco. Se trata de una medida destinada a combatir la exclusión financiera y mejorar el acceso a los servicios básicos en el entorno rural.

La consejera Amaia Barredo ha señalado que «la implantación de estos cajeros ofrecerá a los ciudadanos de estos municipios un servicio básico del que hasta ahora carecían».