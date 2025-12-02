El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oficina móvil de Kutxabank en la localidad alavesa de Gopegi, en uno de los municipios afectados por la medida Jesús Andrade

Kutxabank se adjudica por 1,1 millones la instalación de 38 cajeros en zonas rurales vascas

El Gobierno vasco adjudica el contrato a la entidad después de más de tres años desde que se iniciaran los contactos para buscar una solución

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:17

Las 975 sucursales bancarias que hay hoy en Euskadi son la mitad de las que había en 2008, cuando estalló la crisis financiera. En estos ... años los diferentes bancos han ido cerrando hasta un millar de oficinas y las zonas rurales y con menos población han sido las que más han sufrido. Por ello, el Gobierno vasco ha licitado un contrato de 1.149.000 euros para la instalación de cajeros en diferentes pueblos de Euskadi. Una adjudicación con la que se ha hecho Kutxabank, tal y como ha anunciado este martes el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que dirige la consejera Amaia Barredo.

