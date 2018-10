Kolaboo: compara aquí y disfruta allí David Rebollo y Emilio Gómez, en la sede de su 'startup', Kolaboo. / Rodrigo Jiménez B-VENTURE La 'startup' aúna en un mismo buscador 'tours' y actividades turísticas de 3.000 ciudades IRATXE BERNAL Jueves, 4 octubre 2018, 00:04

¿Qué harías en Nueva York? ¿Ver el 'skyline' desde lo más alto del Empire Empire o sobrevolarlo en helicóptero? ¿Y en el Vaticano? ¿Te conformas con ver la Capilla Sixtina o pedimos audiencia al Papa? Las dos opciones te quedan a un click a través de Kolaboo, un comparador de tours, visitas guiadas, excursiones, entradas a museos, atracciones... Todo eso que, de verdad, permite organizar un viaje. Porque el vuelo y el alojamiento no son lo más importe, por baratos y apañaditos que los encuentres; lo fundamental es qué quieres hacer cuando estés en la ciudad de los rascacielos o en la Santa Sede.

Sus promotores, David Rebollo y Emilio Gómez, ya contaban con experiencia en 'startups' relacionadas con el sector turístico cuando se les ocurrió crear un comparador que permitiera seleccionar actividades en el lugar de destino. «Des que tenemos Internet en casa o lo móviles, comparar antes de viajar es algo muy habitual. Todos miramos qué vuelos u hoteles se ajustan más a lo que necesitamos o podemos permitirnos, pero en cambio somos más despreocupados con las visitas o las excursiones que hacemos una vez en el lugar del destino», explican. Es decir, que nos decidimos a última hora y sin demasiados elementos para hacer comparaciones. Como mucho, escogemos entre las empresas que dejan sus folletos publicitarios en el mostrador de nuestro hotel o que los reparten cerca de la oficina de turismo.

«Si sólo nos fijáramos en el precio ya podríamos encontrar diferencias de hasta un 40% en una misma excursión o salida. Y hay que tener en cuenta que lo normal cuando estás de vacaciones es visitar varios monumentos o hacer varias actividades y que sueles ir con la familia, con lo que no sacas una única entrada o ticket... Pero es que no sólo hay que mirar el dinero», dice Rebollo, recordando aquel 'tour' que prometía librarle de horas de espera para acceder al Vaticano. «Vale, no hicimos cola, ¿pero mereció la pena pagar por aquella visita? Si creo que no, lo puedo poner en los comentarios y ayudar a otros a escoger entre ese y otros 'tour' que ofrecen visitas similares», explica.

'Similares' es aquí una palabra clave. Porque rara vez encuentras dos ofertas idénticas y, por tanto, realmente comparables. Se trata de un sector muy fragmentado, formado por empresas muy pequeñas o trabajadores autónomos, que además diseña su ofertas muy variopintas aunque hablemos de realizar una salida por el mismo desierto. Inabarcable para una sola web. Hasta ahora.

«La información nos la proporcionan los propios proveedores, pero estamos hablando de una cantidad increíble de información. Es imposible procesarla sin recurrir a la inteligencia artificial, que además nos permite y lanzar recomendaciones ajustadas a lo que buscas e ir aprendiendo de tus elecciones para ir afinando esas recomendaciones. Por eso, nos gusta decir que el nuestro no es un buscador o un comparador; es un recomendador», subrayan.

Precisamente para continuar en el desarrollo de esa tecnología que permite dar con la propuesta más ajustadas para cada caso, Kolaboo es una de las 'startup' que acudirán los días 16 y 17 de octubre a B-Venture, el mayor evento de financiación para 'startups' del norte de España.

Kolaboo La empresa. Comparador de 'tours', visitas guiadas y otras actividades turísticas 125.000 euros es el capital social de la compañía tras una primera ronda de financiación. 12.000 euros en comisiones es la facturación lograda por la compañía en los últimos doce meses. 250.000 euros necesitan para continuar con el desarrollo de la plataforma y realizar acciones de marketing.