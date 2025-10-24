El juez da una semana a los trabajadores de Petronor para votar el preacuerdo

El juicio programado para este viernes en el Juzgado de lo Social de Bilbao, relacionado con el conflicto por el nuevo vestuario en Petronor, ha ... sido suspendido por el juez. Este ha otorgado un plazo de una semana para que los trabajadores voten en asamblea el preacuerdo alcanzado entre UGT y CCOO y la empresa. A pesar de que estos dos sindicatos cuentan con la mayoría en el comité, ELA y Trabajadores por la Unidad (TU) forzaron una votación a mano alzada que permitió llevar el acuerdo a votación.

Fuentes cercanas al proceso judicial indican que el juez ha suspendido la vista y dado un plazo de siete días para que se celebre una asamblea en la que se vote exclusivamente ese preacuerdo. Aunque los representantes sindicales han solicitado 15 días más para negociar un nuevo pacto, la empresa ha condicionado esa solicitud a la retirada de la huelga, lo que los sindicatos han rechazado. Si antes del lunes 3 de noviembre no se ha celebrado la votación, el juez tomará una decisión final sobre el conflicto.

¿Y qué recoge el acuerdo que deberán votar? Según señalan las partes implicadas, la empresa reconoce de manera implícita que el traslado de los vestuarios –desde la zona próxima a la refinería, donde se ficha, hasta la entrada de la planta, donde deben cambiarse antes de pasar al punto de control– implica un aumento del tiempo de trabajo, y ofrecía compensarlo con seis días de vacaciones. Se trata de un avance respecto a la propuesta inicial, limitada a dos días. Sin embargo, los sindicatos críticos lo consideraron insuficiente, ya que, a su juicio, supone admitir una prolongación de solo 15 minutos diarios de la jornada laboral en lugar de los 30 que piden.