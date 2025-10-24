El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Trabajadores de Petronor concentrados este viernes en la puerta de los juzgados Yvonne Iturgaiz

El juez da una semana a los trabajadores de Petronor para votar el preacuerdo

Suspende la vista y da hasta el 3 de noviembre para que decidan si adoptar el pacto que el jueves rechazaron votar

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:14

El juicio programado para este viernes en el Juzgado de lo Social de Bilbao, relacionado con el conflicto por el nuevo vestuario en Petronor, ha ... sido suspendido por el juez. Este ha otorgado un plazo de una semana para que los trabajadores voten en asamblea el preacuerdo alcanzado entre UGT y CCOO y la empresa. A pesar de que estos dos sindicatos cuentan con la mayoría en el comité, ELA y Trabajadores por la Unidad (TU) forzaron una votación a mano alzada que permitió llevar el acuerdo a votación.

