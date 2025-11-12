El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. EP

El juez ya interroga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas

José Antonio Jainaga y dos directivos están investigados en la Audiencia Nacional por presunto contrabando y participación por complicidad en un delito de genocidio en Gaza

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge toma declaración desde las 13:00 horas al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros ... dos directivos de la metalúrgica en el marco de la causa en la que se les investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. El motivo de la imputación es la venta, sin autorización, de partidas de acero al conglomerado Israel Military Industries (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos del país hebreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  3. 3

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  4. 4

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  5. 5

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  8. 8 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  9. 9 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  10. 10 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El juez ya interroga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas

El juez ya interroga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas