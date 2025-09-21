Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

Un vecino bilbaíno ha logrado la cancelación total de una deuda que ascendía a 45.000 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. ... Es lo que le ha ocurrido a D.C., un padre de familia residente en Bilbao, que estaba en una situación límite con dos hijas en edad escolar. Su pesadilla financiera comenzó durante la crisis de 2008, cuando solicitó un préstamo para comprarse una furgoneta y así poder trabajar. Al principio llevaba los pagos al día, pero poco tiempo después de la adquisición del vehículo fue despedido por los efectos de la crisis financiera que influyó de manera tan negativa en la economía de muchas familias.

En aquel momento, a este vecino se le empezaron a acumular las deudas y a generar intereses. Entonces llegaron las llamadas de la entidad bancaria reclamando el pago de la deuda. En ese momento, la situación para este vecino era crítica: cobraba cerca de 1.400 euros de paro y debía afrontar unos gastos familiares fijos que ascendían hasta los 1.700 euros -sin tener en cuenta los pagos que intentaba realizar de la deuda-. Este déficit mensual le generó una asfixia económica que convirtió en una carga insostenible lo que empezó como la solicitud de un préstamo para mantener a su familia.

En esta compleja situación, un abogado le habló de empresas como 'Reclama por mí', especializadas en tramitar casos de Ley de la Segunda Oportunidad para cancelar las deudas de sus clientes. Entonces acudió al despacho de esta plataforma y apenas seis meses después, un juez del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao le ha permitido la exoneración total de sus deudas, así como la salida de los ficheros de morosos.

La Ley de la Segunda Oportunidad es una normativa estatal que permite cancelar parcial o totalmente las deudas de personas físicas -particulares y autónomos- en situación de insolvencia, con el objetivo de permitirles recuperar su estabilidad financiera sin tener que hacer frente a una carga imposible de afrontar.