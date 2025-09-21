El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viviendas en Bilbao. Jordi Alemany

Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

El vecino llevaba acumulando un pasivo creciente desde la crisis de 2008, tras comprar una furgoneta y ser despedido de su empleo

G. Ruiz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:50

Un vecino bilbaíno ha logrado la cancelación total de una deuda que ascendía a 45.000 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. ... Es lo que le ha ocurrido a D.C., un padre de familia residente en Bilbao, que estaba en una situación límite con dos hijas en edad escolar. Su pesadilla financiera comenzó durante la crisis de 2008, cuando solicitó un préstamo para comprarse una furgoneta y así poder trabajar. Al principio llevaba los pagos al día, pero poco tiempo después de la adquisición del vehículo fue despedido por los efectos de la crisis financiera que influyó de manera tan negativa en la economía de muchas familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite