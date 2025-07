La jornada de 37,5 horas beneficiaría a más de la mitad de los trabajadores vascos del sector privado

Más de la mitad de los trabajadores vascos del sector privado se verían beneficiados de un cambio normativo que redujera la jornada máxima de las ... 40 horas semanales actuales a las 37,5. Según ha detallado este jueves la presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Emilia Málaga Pérez, casi un 46% de la población asalariada con su convenio en vigor o prorrogado (282.000 personas) tienen jornadas laborales más largas, y a ellos habría que sumarles otro 7% de la población activa (48.000 más) que participan en actividades no reguladas como sucede con el servicio doméstico -en este caso, unas 28.000 personas-, así como en otros convenios decaídos donde no es posible hacer mediciones y que suman otras 29.500 personas, donde cabe suponer que su dedicación laboral es mayor. De esta forma, «la horquilla final podría alcanzar hasta un 54%», ha detallado, lo que equivaldría a 358.000 trabajadores, en el peor de los escenarios.

La presidenta del CRL ha aportado estos cálculos durante la presentación de los acuerdos laborales alcanzados en 2024 y los firmados en la primera mitad del actual ejercicio. Según estiman, a finales de julio un 55,4% de la población asalariada ya tenía su convenio vigente y los pactos «se siguen negociando y tenemos previsto que se firme algún acuerdo importante la semana que viene». «La negociación colectiva sigue comportándose de manera razonablemente positiva», ha añadido.

Sólo durante los primeros cinco meses del año en Euskadi se han firmado ya convenios que dan cobertura a más de 67.000 personas, con un papel destacado por parte de la hostelería de Bizkaia y de las obras públicas de Álava que han puesto en vigor los acuerdos de 23.000 y 3.000 trabajadores respectivamente. Fruto de estas negociaciones se ha conseguido una subida salarial media del 3,22% (un 2,9% en aquellos convenios negociados en el País Vasco y un 3,59% para los sellados en toda España y que se aplican en el territorio). Actualmente un 54,3% de los asalariados tienen sus convenios actualizados.

En cuanto a la jornada laboral media aplicable a 31 de mayo de este año, tanto los convenios vigentes como los que se encuentran prorrogados se situarían en 1.685 horas -un dato equivalente a las 37 horas semanales- con ligeras diferencias en función del ámbito territorial y sectorial. En los acuerdos negociados en Euskadi la media baja hasta las 1.667 horas anuales (36 y media semanales) y en los cerrados para toda España se incrementa hasta las 1.826 (37 horas y 50 minutos).

Una jornada un 2,4% menor

En un contexto de «hipotético cambio normativo» en el que la jornada máxima anual pasase de las 40 horas semanales a las 37,5, los datos recogidos por el CRL indican que se verían afectados en el País Vasco 133 convenios de sector -33 de ellos sellados en Euskadi y otros 100 en todo el Estado-. Estas 281.828 personas verían reducida su jornada actual en un 2,4%. «Los grandes sectores que tienen su convenio por encima de esas 1.712 horas anuales son las hostelerías, la siderometalurgia de Álava y luego consultorías, ingenierías, seguridad privada y grandes almacenes de los estatales que tienen incidencia aquí», ha puntualizado Málaga.

En cuanto a la conflictividad laboral, la presidenta del CRL ha recordado que los datos son recogidos por el Gobierno vasco y muestran durante el primer trimestre del año que se mantiene el número de huelgas aunque éstas han sumado más participantes y más jornadas no trabajadas. Además, algo más del 95% de todas las jornadas no trabajadas fueron consecuencia de las movilizaciones convocadas en el sector público, especialmente fruto de la huelga de la enseñanza pública no universitaria -que supuso el 94,3% de todos los paros registrados-. En cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo, hasta mayo se contabilizaron 3.322 afectados, un 31,1% menos que en el mismo periodo del año pasado.