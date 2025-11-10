Jon Andoni Gómez, Lauro Ikastola: «Utilizar energías renovables es un referente para la comunidad educativa»

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:09 Compartir

En los últimos años, Lauro Ikastola está llevando a cabo un plan de integración de energías renovables en el centro. Para ello cuentan con instalaciones de aerotermia en el edificio de Primaria, y recogida de agua de lluvia y placas solares fotovoltaicas en Infantil, así como sistemas de medición y domotización. «Dentro del plan de Agenda 2030 utilizar energías renovables es significativo porque es un referente para los alumnos, alumnas, trabajadores y familias, y como ikastola es lo que tenemos que mostrar al alumnado».

Dese Lauro Ikastola están implantando este cambio de gestión de su energía gracias al Programa de Autoconsumo que ha puesto en marcha el Gobierno vasco y que está gestionado por el Ente Vasco de la Energía. Con una cantidad de 80 millones para 2025 y 2026, este programa se enmarca en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que fija como meta reducir las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.