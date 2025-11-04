Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones

La prestigiosa revista Forbes ha publicado este martes el listado de las 100 personas más ricas de España. Un elenco que sigue encabezado por el ... fundador de Inditex, Amancio Ortega, con un patrimonio que llega a los 109.000 millones. En la lista figuran cinco vascos, con la principal novedad de la incorporación de José Antonio Jainaga con una fortuna que llega a los 450 millones y que le sitúa en el puesto 96.

El grupo de los vascos lo sigue encabezando Daniel Maté, accionista de la multinacional anglosuiza dedicada a la producción y comercialización de metales y minerales Glencore, con una fortuna valorada en 2.500 millones. También repiten Víctor de Urrutia Vallejo e hijo con un patrimonio valorado en 700 millones como propietario de Asua, así como Carmen Ybarra y familia, y Juan Luis Arregui y familia, que suelen ser habituales en la lista que se publica cada año.

2.500 millones Glencore Daniel Maté

Ampliar El empresario guipuzcoano Daniel Maté. E. C.

El guipuzcoano sigue abanderando la lista de los vascos con mayor fortuna. Concretamente, el tercer accionista de Glencore, empresa anglosuiza que se centra en la producción y comercialización de metales y minerales, posee una fortuna valorada en 2.500 millones. Residente en Suiza, su patrimonio se ha reducido en 600 millones respecto al año pasado por el mal rendimiento bursátil de Glencore, pasando de ser la novena persona más rica de España a ser el número 13.

700 millones Asua Víctor de Urrutia Vallejo e hijo

Ampliar Víctor de Urrutia, en medio, repite en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Jordi Alemany

A través de Asua Inversiones, Víctor de Urrutia y su hijo son accionistas mayoritarios de Bodegas CVNE y de la sicav Rentabilidad 2009. Desde 2025, la sociedad familiar posee también el 10% de ENCE, además de contar con acciones en Iberdrola, Rovi y Proeduca. Posee participaciones en Coca Cola España y es uno de los inversores también en Unir (Universidad Internacional de la Rioja), nacida hace menos de 20 años y pionera en la enseñanza a distancia y que tiene a su fundador, Miguel Arrufat, también en el listado Forbes con 1.300 millones. La familia de Neguri ha pasado del puesto 69 al 71 este año, pese a que su patrimonio se ha incrementado respecto al año anterior en 100 millones.

700 millones Onchena Carmen Ybarra y familia

Otra familia clásica de Neguri vuelve a repetir en la lista. La familia Ybarra Careaga se encuentra en el puesto número 72 tras aumentar su fortuna en 100 millones desde el año pasado hasta los 700. La empresaria es propietaria de Onchena, más concretamente del 89% de la empresa. A través de esta, cuenta con participaciones en Atrys Health, Ecolumber, Ecoener y Vocento.

640 millones Ence Juan Luis Arregui y familia

Ampliar El presidente de honor de Ence, Juan Luis Arregui. Igor Aizpuru

Juan Luis Arregui, presidente de honor y principal accionista de Ence junto a sus familiares (poseen un 29,4% de la compañía) fue uno de los fundadores de Gamesa, es el principal accionista a título individual de Iberdrola y también es dueño de Turina 2000 SL. A día de hoy es el propietario de Ence, una empresa que venía de la industria papelera y avanza ahora en generación de energía con biomasa y proyectos con hidrógeno verde, aunque este último año ha reducido su valoración en bolsa casi un 5%. Su patrimonio se ha reducido en 210 millones, pasando del puesto 58 al 80.

450 millones Sidenor José Antonio Jainaga

Ampliar José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. Yvonne Iturgaiz

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, se incorpora a la lista Forbes en un momento en que ha alcanzado un gran protagonismo en Euskadi por su liderazgo para tomar el control de Talgo junto a las instituciones vascas con objeto de afianzar su arraigo y recuperar la sede para el País Vasco. Este año, además, recibió el premio Korta de manos del lehendakari como el empresario del año. Ingeniero industrial, nació hace 71 años en el seno de una familia humilde y trabajó en Sener y Michelin antes de pasar a Sidenor. Entró a gestionar la siderúrgica en 1998 con el objetivo de reflotarla después de que Sabino Arrieta se la comprase al Estado. En 2016 dio el salto al juntarse con otros directivos y adquirir la compañía ante la salida de la multinacional brasileña Gerdau, dueña desde 2005.

En los últimos días su nombre ha saltado también a los titulares por la investigación abierta por la Audiencia Nacional por la venta por parte de Sidenor de acero para una empresa armamentística israelí sin, presuntamente, las debidas autorizaciones ni registros. El juez Francisco de Jorge le ha citado para declarar el próximo día 12 por los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio.