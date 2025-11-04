El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Yvonne Iturgaiz

Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones

Daniel Maté repite como el vasco que atesora una mayor fortuna, que asciende a 2.500 millones

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

La prestigiosa revista Forbes ha publicado este martes el listado de las 100 personas más ricas de España. Un elenco que sigue encabezado por el ... fundador de Inditex, Amancio Ortega, con un patrimonio que llega a los 109.000 millones. En la lista figuran cinco vascos, con la principal novedad de la incorporación de José Antonio Jainaga con una fortuna que llega a los 450 millones y que le sitúa en el puesto 96.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  9. 9

    El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones

Jainaga entra en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones