El presidente de Sidenor, José Antonio Jainga EFE

Jainaga dará explicaciones al Gobierno vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor hace este anuncio en una nota de prensa y señala que tendrán lugar después de su declaración ante el juez el 12 de noviembre

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:34

Comenta

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, acaba de comunicar este jueves a través de una nota de prensa que dará todas las explicaciones relacionadas ... con su encausamiento en la Audiencia Nacional por la venta de acero a una empresa israelí de armamento. Lo hará, ha señalado, no solo al Gobierno vasco, sino a su plantilla, a sus proveedores y a toda la sociedad vasca. Pero, eso sí, será después de su comparecencia ante el juez prevista para el 12 de noviembre.

