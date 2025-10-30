Jainaga dará explicaciones al Gobierno vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, acaba de comunicar este jueves a través de una nota de prensa que dará todas las explicaciones relacionadas ... con su encausamiento en la Audiencia Nacional por la venta de acero a una empresa israelí de armamento. Lo hará, ha señalado, no solo al Gobierno vasco, sino a su plantilla, a sus proveedores y a toda la sociedad vasca. Pero, eso sí, será después de su comparecencia ante el juez prevista para el 12 de noviembre.

El anuncio del industrial, clave para que el consorcio vasco formado por Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital se hagan con Talgo, llega dos días después de que el Ejecutivo autonómico señalara que esperaba «explicaciones en breve» del presidente de Sidenor.

El viernes de la semana pasada se conoció una investigación del juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, en la que encausaba a Jainaga y a otros dos directivos de Sidenor tras una demanda interpuesta por una plataforma propalestina de Cataluña. Se acusa a Sidenor de enviar acero a la empresa IMI Systems, propiedad del Gobierno de Israel, para la fabricación de munición sin cumplimentar los debidos trámites administrativos. Una situación que la causa judicial establece que podría derivarse en la comisión de los delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio.

El Gobierno vasco tuvo conocimiento por primera vez de esta situación el pasado viernes. La portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, explicó que ese día el Gabinete del lehendakari Pradales se puso en contacto con el industrial y se le solicitaron las «explicaciones oportunas». Ubarretxena anunció que, cuando lleguen, el análisis será «exigente y respetuoso». Aun así, reclamó ser «cautelosos» y pidió no «realizar juicios paralelos» porque hay que ver «qué sale del proceso», unos trámites en los que insistió en defender la presunción de inocencia del presidente de Sidenor.

Las últimas ventas de acero de Sidenor a Israel se realizaron antes del 1 de julio, más de dos meses antes de que el Gobierno de España decretara el embargo de la venta de armas. Además, Sidenor, anunció ese mismo 1 de julio que cancelaba todos sus contratos con el país hebreo, que representaban el 0,4% de sus ventas, alrededor de 4,5 millones.

«Con el máximo nivel de detalle»

A la espera de la clarificación de si el acero vendido era de doble uso (civil y militar) y de si entraba en la lista de materiales de obligada información al Gobierno, así como de las demás derivadas penales de la instrucción, que sigue bajo secreto, Jainaga ha querido enviar ese mensaje público. Una misiva que ha encuadrado «en relación con la petición de explicaciones del Gobierno vasco» y en la que ha mostrado su disposición a hacerlo «con el máximo nivel de detalle».

Pero, en cuanto a los tiempos, Sidenor plantea que, «por respeto a la Audencia Nacional, será el juez que instruye las diligencias quien tenga conocimiento en primer lugar de esas explicaciones y de las pruebas correspondientes». Hasta entonces, aclara, la compañía «no realizará manifestación pública alguna sobre esta cuestión.

El encausamiento en la Audiencia Nacional llega justo cuando la operación Talgo atraviesa sus últimos y definitivos trámites. Se trata de que Gobierno vasco, con 45 millones, los mismos que aporta Jainaga y también la fundación BBK, más otros 20 de la Vital, se hagan con el control del fabricante de trenes. Sería mediante la compra del 29,7% de sus acciones, que actualmente están en manos del fondo de inversión Trilantic.

Respaldo a la operación Talgo

La operación se diseñó en torno a la figura del presidente de Sidenor, que liderará industrialmente el proyecto de una Talgo que está aquejada por un ahogo financiero de más de 460 millones de deuda. Una situación que ha requerido la inyección en la empresa de 150 millones por parte de la Sepi y el fondo semipúblico vasco Ekarpen a partes iguales. Es lo que pedían los bancos para sostener la financiación de Talgo tras las multas de Renfe a la compañía.

El Gobierno vasco quiso públicamente este martes enviar un mensaje de respaldo a la operación. «Son dos cosas diferentes», señaló la portavoz, al remarcar que la situación no afecta a la decisión del Ejecutivo de seguir respaldando el consorcio creado para aterrizar en Talgo. «Se trata de un proyecto de país, de arraigo industrial y de una empresa con numerosos puestos de trabajo y una apuesta de futuro de industria. Por tanto, la operación Talgo sigue adelante», zanjó.