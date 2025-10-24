El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabier Sagredo, Mikel Jauregi, José Antonio Jainaga, Nöel d'Anjou y Jon Urresti E. C.

La investigación sobre Jainaga impacta en la fase final de la operación Talgo

El caso de la Audiencia Nacional sobre la venta de acero a una empresa de armamento israelí llega justo cuando se cerraba la financiación de los bancos del frabricante de trenes

Lucas Irigoyen

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:45

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge sobre las ventas de acero de Sidenor a la empresa de armamento israelí ... IMSI llega en un momento muy delicado en Talgo. El presidente de la metalúrgica, José Antonio Jainaga, está preparando su aterrizaje en el fabricante de trenes en los próximos dos meses como final de un largo proceso que arrancó hace más de un año.

