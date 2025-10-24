La investigación sobre Jainaga impacta en la fase final de la operación Talgo

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge sobre las ventas de acero de Sidenor a la empresa de armamento israelí ... IMSI llega en un momento muy delicado en Talgo. El presidente de la metalúrgica, José Antonio Jainaga, está preparando su aterrizaje en el fabricante de trenes en los próximos dos meses como final de un largo proceso que arrancó hace más de un año.

La entrada de Jainaga en Talgo está a expensas del cierre de la financiación de la compañía. Los bancos pidieron el desembolso de 150 millones de euros para mantener las líneas de financiación de su deuda, que supera los 400 millones y los diferentes avales correspondientes a los pedidos. Un total de más de 700 millones. Esos 150 millones fueron comprometidos este verano por el Gobierno de España, a través de la Sepi, y por un consorcio financiero vasco, Ekarpen, formado por Gobierno vasco, Kutxabank, diputaciones y Mondragon.

Tras ese acuerdo, la banca estaba cerrando la operación financiera. Un proceso complejo ya que la deuda de Talgo se soporta entre varios bancos, entre los que destacan BBVA, Caixabank y Santander. Las entidades se encuentran formalizando los trámites en sus diferentes comités y órganos de gestión. Unos trabajos que estaban ya rematándose con la perspectiva de cerrarse este mismo mes.

El siguiente paso era la ratificación de la financiación en una junta de accionistas de Talgo y, posteriormente, la entrada de Jainaga que, junto a Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, materializarían la compra del 29,7% de Talgo a su socio mayoritario, el fondo Trilantic.

Un proceso muy complicado y lleno de dificultades que ha ido avanzando a empujones del Ministerio de Transporte de Óscar Puente y del Gobierno vasco, y que ahora debe afrontar una nueva adversidad. La investigación judicial desde la Audiencia Nacional por las ventas de Sidenor de acero para una empresa israelí es, sin duda, un contratiempo.

Apuesta del Gobierno vasco

El nuevo escenario complica indudablemente ese respaldo total y absoluto que desde la política, especialmente en Euskadi, ha recibido José Antonio Jainaga. El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, afirmó en una entrevista en EL CORREO el mes pasado, que «si Jainaga lideraba el proyecto, él estaba muy tranquilo». Y es que el industrial vasco ha protagonizado un respaldo casi inédito de la administración vasca en la apuesta industrial que ha lanzado el lehendakari.

El 'caso Talgo' se ha empleado como modelo para guiar las futuras inversiones en la industria para las que el Gobierno vasco ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones para traccionar 4.000 millones.

Suspensión de relaciones con Israel

Sidenor, además, anunció el pasado 1 de julio la suspensión de su contrato con IMI Systems. El fabricante de armamento israelí mantenía contratos para la compra de acero elaborado por Sidenor. Es la empresa que también tenía un acuerdo con el Gobierno de España por el que el Ministerio de Interior iba a adquirir 15 millones de balas de 9 mm y que, finalmente, fue cancelado.

Las operaciones de Sidenor con Israel suponían el 0,5% de su facturación, lo que de acuerdo a las últimas cifras publicadas –establecen una facturación de 938 millones– supondría un impacto de 4,69.

La Audiencia Nacional investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Miliry Industries (IMSI). Un intercambio comercial «con pleno conocimiento» de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la producción de armamento con destino a la ofensiva militar de Gaza.

Según el magistrado, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional del pasado 10 de septiembre. Los tres investigados en este procedimiento, que se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, han sido citados a declarar como investigados ante el juez el próximo 12 de noviembre.