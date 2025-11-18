La inversión en suelo empresarial firma un récord en Euskadi con 450 millones en 2025

La inversión privada para comprar, desarrollar o alquilar suelos y superficies para el desarrollo de actividades empresariales en Euskadi está registrando un gran movimiento en ... este 2025. En total, el desembolso realizado en los tres primeros trimestres del año asciende a 450,6 millones. Una cifra que permite augurar un año récord cercano a 2018, cuando se contabilizaron 495 millones en todo el año.

Los datos enmascaran, en cambio, un problema estructural del País Vasco: la falta de suelo industrial y lo elevado de su precio. Una situación que hace que la inversión para desarrollar y comercializar este tipos de infraestructura haya caído un 75% hasta septiembre con 23,5 millones, la cifra más baja en siete años.

Los inversores han orientado sus operaciones hacia los centros comerciales, los hoteles y el suelo residencial. Estos sectores han acumulado un total de 427,5 millones, lo que supone un incremento del 24,7% respecto al pasado año. Entre esas operaciones se cuenta la compra de las instalaciones del Centro Comercial Ballonti en Portugalete (Bizkaia) y la adquisición por parte de fondos de inversión de varios activos inmobiliarios ocupados por hoteles. Así, el 'retail' -superficies destinadas a uso comercial- han centrado operaciones por 179 millones, el suelo residencial otra de 131 millones y los hoteles han recibido inversiones por 112 millones, la cifra más alta registrada en País Vasco desde 2018, cuando alcanzó los 120 millones. En muchas ocasiones estas adquisiciones son protagonizadas por fondos de inversión que se hacen con los activos para sacar rendimiento a costa de los alquileres cobrados a los gestores hoteleros. El director regional de la zona Norte de la firma de inversión en activos inmobiliarios, CBRE, Juanjo López Corral, seña que este sector «está creciendo mucho porque hay mucha demanda». Así, apunta a que, «más que un problema de 'turistificación', hay un problema de falta de camas que se hace evidente en muchos eventos». López Corral explica también que el negocio hotelero está más acostumbrado a separar la propiedad del inmueble de la gestión.

Los datos, que provienen del informe CBRE sobre Euskadi y a los que ha tenido acceso EL CORREO, evidencian ese parón en torno a los suelos industriales. El director de Industrial & Logística de la firma para la zona Norte, Enrique Cuevas Maza, explica que no se debe a falta de proyectos porque «la demanda sigue estable, las empresas tienen actividad, las hay buscando reubicarse y también hay inversores dispuestos a desarrollar activos». «El problema es -continúa- la falta de disponibilidad y el precio, que es muy elevado». En Bizkaia o Gipuzkoa se pueden pagar entre 250 y 300 euros por metro cuadrado de suelo industrial por entre 80 y 110 en Álava. En cambio, en la provincia de Burgos se han llegado a comercializar por entre 20 y 60 euros y en Cantabria por un 50% menos que en Euskadi.

Sin oficinas

Pero además de estas dificultades, Cuevas destaca la tramitación de la descontaminación de muchos de estos activos. Algo que puede retrasar hasta dos años el inicio de las obras en una parcela. Son cuestiones que retraen a los inversores, explica, además de que la pyme industrial vasca no termina de ver el 'sale and leaseback' -la venta de sus instalaciones para obtener liquidez y firmar un alquiler a largo plazo-. El Gobierno vasco, en los Presupuestos de 2026 ha incluido un total de 178 millones para suelo industrial, 52 para regenerar, 25 para nuevos desarrollos y 100 para reforzar los parques tecnológicos.

Otro de los retos para los inmuebles destinados a empresas en Euskadi es el de las oficinas. En lo que llevamos de año no se ha invertido un solo euro, como también ocurrió en 2024. Para López del Corral, es un problema porque no hay espacio para oficinas. Recuerda que «en Bilbao está colmatado el 96% de los espacios» y eso es «un problema para atraer proyectos», explica.