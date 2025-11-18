El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La inversión en suelo empresarial firma un récord en Euskadi con 450 millones en 2025

Centros comerciales, hoteles y suelo residencial copan la actividad, ya que el capital para activos de uso industrial se desploma un 76%

L. Irigoyen

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:15

La inversión privada para comprar, desarrollar o alquilar suelos y superficies para el desarrollo de actividades empresariales en Euskadi está registrando un gran movimiento en ... este 2025. En total, el desembolso realizado en los tres primeros trimestres del año asciende a 450,6 millones. Una cifra que permite augurar un año récord cercano a 2018, cuando se contabilizaron 495 millones en todo el año.

