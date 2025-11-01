«La inteligencia artificial es un tsunami que nos va a cambiar en todos los sentidos»

Gonzalo Ruiz Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

En tan solo unos pocos años, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un concepto que parecía lejano a una fuerza transversal que ya está impactando en todos los sectores. En un momento en que la sociedad tiene ante sí una auténtica revolución que, a pesar de representar una gran oportunidad –agilizar carga de trabajo, optimizar recursos o mejorar la productividad–, lo cierto es que la amenaza de que la IA pueda sustituir miles de empleos a futuro (y no tan lejano) comienza a hacer saltar las alarmas. Esta fue la cuestión principal abordada ayer en unas jornadas organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia y EL CORREO, en la que participaron representantes institucionales y empresariales del territorio.

Para adaptarse a esta nueva realidad y para que el talento humano y la IA se complementen y no se sustituyan, «en todos los negocios, en todos los sectores y en todos los tipos de empleo va a hacer falta sensibilización y que todos sepamos cómo usar estas tecnologías». Lo dijo Laura Marrón, directora general del BAIC (Basque Artificial Intelligence Center), quién aportó una serie de datos sobre la adopción de las empresas vascas a la IA. «Queramos o no, las compañías van a tener que formar internamente a sus profesionales sobre su uso», destacó. Y es que, según los datos del BAIC, el 57% de los agentes vascos manifiestan haber formado ya a sus profesionales, «lo que evidencia que muchas empresas lo consideran ya una necesidad».

Marrón explicó a su vez que esta sensibilización hacia la IA va a ser necesaria en todos los ámbitos: «No es obligatorio saber cómo se arregla un coche, pero todos tenemos que aprender las normas de circulación. Si no, te pueden atropellar». Además, incidió en un problema al que se enfrentan las compañías: la falta de perfiles especializados en IA. Según sus datos, en estos momentos existe una brecha de 1.144 personas entre los profesionales que las empresas vascas desean contratar y el número de egresados anuales, lo que evidencia un desajuste notorio.

La diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, también participó en la jornada y lanzó una conclusión clara: «Estamos ante un tsunami que nos va a cambiar a todos». En su intervención hizo además especial hincapié en la necesidad de «trabajar conjuntamente entre el sector productivo, la academia, las universidades y las administraciones para que el efecto de las nuevas tecnologías no produzcan brechas insalvables». Y es que desde su perspectiva, «las personas deben estar en el centro, pero para ello hay que trabajar juntos y de manera eficaz, estando pegados al tejido productivo».

Ampliar La diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, participó ayer en las jornadas Maika Salguero

Vencedores y vencidos

A lo largo de la historia, son muchas las revoluciones que han constituido un importante salto tanto tecnológico como social, desde la imprenta a Internet. Laespada usó la Revolución Industrial de ejemplo. «Desde entonces, la población mundial ha pasado de 800 a 8.000 millones, la fuerza laboral bruta de ser un 25% a un 65%, y la renta media mundial se ha multiplicado por 18. En el nivel macroeconómico, se podría decir que la tecnología es una gran impulsora del bienestar».

Sin embargo, desde una perspectiva regional, sectorial y profesional «existen severos desajustes que generan vencedores y vencidos», explica, y que los saltos innovadores «pueden arrasar empresas, personas y actividades». Por ello enfatizó la necesidad de «diseñar políticas y estrategias para proteger a quien se quede descolgado de la fuerza que la IA va a crear» y, sobre todo, en el aprendizaje permanente, «que deja de ser una mera opción personal para convertirse en una obligación profesional».