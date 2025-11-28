Inspección de Trabajo avala a la dirección de Petronor en la 'guerra de los vestuarios'

El juicio por la 'guerra de los vestuarios' de Petronor queda visto para sentencia. La dirección de la refinería de Muskiz y los sindicatos se ... vieron ayer las caras en el Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao con motivo de dictaminar si el traslado de los cambiadores desde el interior de las instalaciones hasta su entrada constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que implicaría adoptar medidas compensatorias.

El caso ha escalado al plano judicial después de meses de negociación entre la parte social –la denunciante– y la dirección de la empresa. El problema radica en que, hasta ahora, una buena parte de los empleados fichaba y, a continuación, se dirigía a sus puestos para cambiarse y colocarse los equipos de protección individual. Al final de la jornada seguían el mismo procedimiento: ducharse y cambiarse primero, y notificar después el fin de su horario.

El comité de empresa –compuesto por seis representantes de UGT, otros tantos de CC OO, cinco de Trabajadores por la Unidad (TU) y cuatro de ELA– ha sostenido a lo largo de este proceso que el cambio organizativo conlleva, en la práctica, un aumento de la jornada laboral de casi media hora diaria, ya que les obliga a cambiarse antes de fichar. Con el objetivo de evitar conflictos en la refinería de Muskiz, la empresa alcanzó un acuerdo con CC OO y UGT en el que ofrecía seis días libres a la plantilla. Sin embargo, TU y ELA consiguieron que este preacuerdo fuera rechazado. En este contexto, ayer tuvo lugar una vista en la que, como telón de fondo, emergió un informe de la Inspección de Trabajo que resultó claramente perjudicial para los intereses de las centrales.

La autoridad laboral ha respaldado completamente la posición de la empresa, considerando que esta ha actuado de buena fe en todo momento y que no existe modificación sustancial de las condiciones laborales. En base a este informe, la letrada de Petronor, Alicia Ruiz de Gordejuela, defendió que el cambio de vestuario no impacta en el sistema de fichaje, dado que la normativa interna de la empresa establece con claridad que los relevos del turno deben realizarse con los equipos de protección individual ya puestos. Aunque la práctica de cambiarse después de fichar estaba extendida, la empresa argumentó que los trabajadores que la adoptaban no cumplían con las normas de seguridad.

La dirección de Petronor insistió en que «el único cambio» realizado en la refinería ha sido la reubicación de los vestuarios –y no un ajuste en los horarios de trabajo–, una medida en la que se han invertido seis millones de euros para «mejorar la seguridad de la planta». La letrada destacó que «la empresa nunca ha permitido que el relevo de turnos se realice sin los equipos de protección individual» y que, cuando se ha detectado dicha práctica, ha sido impugnada, dado que el convenio establece que no se puede abandonar el puesto de trabajo durante la jornada laboral.

La parte social intentó demostrar que esta práctica no solo era habitual desde la refinería empezó a operar, sino también consentida por la empresa, exigiendo una compensación por el cambio de procedimiento. Para respaldar su posición, presentaron el testimonio de dos trabajadores –uno de ellos jubilado–, quienes respaldaron que realizar el relevo con ropa de calle era una práctica común. Describieron esta situación como «una connivencia con la empresa», aunque no estaba documentada en ningún papel o normativa interna. Solo en caso de incidencias, explicaron, se requería hacerlo con los equipos de protección puestos y en la zona de trabajo. Por su parte, Petronor llamó a declarar a otra empleada, quien afirmó que el cambio de ubicación no afecta a la jornada, ya que la necesidad de vestir el EPI está claramente establecida durante las formaciones que reciben los empleados.