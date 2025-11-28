El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajadores de Petronor se concentraron ayer en la puerta de los juzgados Maika Salguero

Inspección de Trabajo avala a la dirección de Petronor en la 'guerra de los vestuarios'

El informe de la autoridad laboral contradice a unos sindicatos que denuncian un aumento encubierto de la jornada en un juicio ya visto para sentencia

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 02:34

El juicio por la 'guerra de los vestuarios' de Petronor queda visto para sentencia. La dirección de la refinería de Muskiz y los sindicatos se ... vieron ayer las caras en el Juzgado de lo Social número 11 de Bilbao con motivo de dictaminar si el traslado de los cambiadores desde el interior de las instalaciones hasta su entrada constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que implicaría adoptar medidas compensatorias.

