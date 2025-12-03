El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo (derecha), y la subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González. Ignacio Pérez

Inspección de Trabajo duplica sus actuaciones por denuncias anónimas a través del buzón antifraude

En lo que va de año se han realizado en Euskadi 117 intervenciones motivadas principalmente por la falta de altas en la Seguridad Social y los registros horarios

Sergio Llamas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:03

El Buzón del Fraude Laboral que la Inspección de Trabajo de Euskadi ofrece para recoger denuncias de irregularidades presentadas de manera anónima ha duplicado su ... número de actuaciones en lo que va de año. De las 58 motivadas el pasado ejercicio se ha pasado a 117, de las que 30 ya se han traducido en requerimientos a las empresas y 11 se han transformado en infracciones. Así lo ha detallado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo, durante la presentación de una nueva campaña para difundir esta herramienta.

