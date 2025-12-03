Inspección de Trabajo duplica sus actuaciones por denuncias anónimas a través del buzón antifraude

El Buzón del Fraude Laboral que la Inspección de Trabajo de Euskadi ofrece para recoger denuncias de irregularidades presentadas de manera anónima ha duplicado su ... número de actuaciones en lo que va de año. De las 58 motivadas el pasado ejercicio se ha pasado a 117, de las que 30 ya se han traducido en requerimientos a las empresas y 11 se han transformado en infracciones. Así lo ha detallado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo, durante la presentación de una nueva campaña para difundir esta herramienta.

Este buzón, puesto en marcha hace siete años, quiere proporcionar una opción a los trabajadores en situaciones de mayor vulnerabilidad para denunciar posibles irregularidades de forma confidencial. «Son personas que tienen miedo de defender sus propios derechos porque temen perder su trabajo», ha explicado Barredo, quien ha detallado que la mayor parte de las denuncias presentadas se refieren a la falta de alta de los contratos en la Seguridad Social -que en estos casos se remite a la Inspección de Trabajo del Estado, como entidad competente- y a la ausencia de un registro horario, con horas extraordinarias y jornadas que no se contabilizan. «Son los dos temas que más infracciones provocan», ha explicado.

En 2023 esta herramienta propició 42 actuaciones que se tradujeron en 2 infracciones y 6 requerimientos. El año pasado motivaron ya 58 intervenciones que derivaron en 13 requerimientos y 7 infracciones. «Queremos ofrecer un mensaje de empoderamiento», ha señalado la viceconsejera. La campaña, que se trasladará por diferentes medios y que incluirá en sus carteles un código QR que permitirá presentar las denuncias por vía telemática, llevará por lema: 'Tienes derecho a trabajar. Trabajar con derechos. Defiéndolos'.

Contratos temporales

Éste no ha sido el único mensaje trasladado por el organismo, que también ha alertado por el uso «sistemático y reiterado» de los contratos temporales y, cada vez más, de la nueva figura de los fijos discontinuos. Unas modalidades que han hecho saltar las alarmas de la Inspección de Trabajo en Euskadi. En lo que va de año se han detectado 2.558 contratos con presuntas irregularidades en esta materia que se han traducido ya en 1.281 comunicaciones a distintas empresas del territorio para alertarles sobre estos indicios de fraude laboral. «El número de contratos revisados ha sido impresionante», ha destacado la viceconsejera, en relación al segundo plan de choque en la contratación laboral puesto en marcha en colaboración con el organismo estatal.

Además de los canales anónimos y de las propias actuaciones de oficio realizadas por la Inspección del Trabajo, el Gobierno vasco también dispone de las denuncias formales realizadas por sindicatos y particulares. Se trata de una vía que facilita la comunicación de posibles irregularidades laborales y que permite aportar la identificación. En estos casos, ofrecer nombres, apellidos, DNI y datos de contacto que posibilite la identificación aunque ésta pueda ser preservada, se facilita la posibilidad de precisar detalles sobre las posibles irregularidades como fechas, lugares, descripciones de las vulnerabilidades e identificación precisa de los posibles responsables.

En cuanto al uso reiterado de las diferentes modalidades de contratación temporal, se han lanzado investigaciones para analizar aquellos contratos por obra o servicio, eventuales, interinidades, contratos de prácticas, formación, relevo y similares, con el mismo personal y alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo. Sobre esta cuestión se han lanzado comunicaciones a 867 empresas (un 2% de las compañías con plantillas dadas de alta en la Seguridad Social) en casos que afectaban a 1.778 trabajadores en Euskadi.

Además, se han trasladado comunicaciones a 156 empresas por supuestas irregularidades en 211 contratos por superar los periodos máximos legales. De esta forma se han detectado situaciones como contratos por obra que se prolongan desde hace más de 48 meses o eventuales por circunstancias de la producción que han permanecido en esta situación durante más de un año, entre otras situaciones. Igualmente se ha analizado el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses en aquellos periodos de alta superiores a los 18 meses ya sea de forma directa o a través de las empresas de contratación de trabajo temporal (ETT).

Estas sospechas se han extendido también a los nuevos contratos bajo la fórmula de fijos discontinuos. De esta forma, 258 empresas ya han sido advertidas por supuestas irregularidades en 569 contratos diferentes, después de que se detectara que en la práctica cubrían contratos de manera continuada o casi sin interrupción durante periodos de al menos 10 meses y medio a lo largo del último año, evidenciando un cese del contrato durante los periodos de vacaciones.

La subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González, ha recordado que cuando se detectan posibles fraudes en contratos de trabajos temporales lo primero que se hace es advertir a la empresa para que analicen si eso es realmente así y se les concede un plazo de un mes para transformarlos en definitivos. Con todas aquellas contrataciones que no se hayan cambiado se realiza una actuación inspectora, se visita a la empresa y se decide si éstas tenían o no justificación. Entonces cabe el uso de las actas de sanciones y su conversión en contratos indefinidos.