Los inmigrantes cubren más de la mitad de la pérdida de vascos en edad de trabajar

En Euskadi la fuerza laboral cae, al menos potencialmente, y la creciente llegada de inmigrantes no cubre, ni de lejos, todos los huecos abiertos sobre ... el capital humano en edad de trabajar. Así lo remarcan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recogen en las últimas dos décadas una pérdida de 192.235 vascos de entre 20 y 64 años frente a la incorporación de 116.564 extranjeros (entre ambos suman 1,3 millones a 1 de enero de este año, de los que 173.000 son de origen foráneo). Un reemplazo que deja un gran hueco -se pierden más de 75.000 posibles trabajadores-, pero que amortigua en buena medida la jubilación de los 'baby boom' y la caída en picado del relevo generacional.

De hecho el peso de los migrantes es mayor cuando se contabiliza a los extranjeros que ya han conseguido la nacionalidad. Y es que su efecto en la estadística es doble. Por un lado suavizan la caída de los nacionales, al incorporarse a este colectivo e inflar su cifra. Y por otro se invisibiliza su aportación al número de personas de origen extranjero que residen en Euskadi. Y su cantidad no es pequeña. Según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, representan un tercio de las 298.422 personas asentadas en el territorio que nacieron fuera de España. En total 97.669 ya han adquirido la nacionalidad o la tienen de origen por razones familiares u otras causas, aunque «hay bastantes diferencias en función de la zona de la que proceden», detalla a EL CORREO la directora del Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, Julia Shershneva.

En Euskadi, dos terceras partes de los extranjeros nacionalizados proceden del continente americano (67%), con Colombia, Bolivia y Ecuador como los países que más casos acaparan. No es casual. El estudio sobre la evolución de la ocupación de la población extranjera en Euskadi elaborado por Ikuspegi recoge que estas regiones protagonizaron los primeros flujos migratorios, lo que las convierte en comunidades más asentadas y que más han regularizado su situación frente a otros países que han desembarcado más tarde, como Honduras o Nicaragua.

El otro tercio de los nacionalizados se reparte entre África (un 15% de los que más de la mitad proceden de Marruecos), Europa (un 13,6%, con Francia a la cabeza), y Asia y Oceanía (juntas apenas llegan a un 3,9%, con Pakistán, China y Filipinas como principales países de origen).

20.000 llegadas anuales

Lo que demuestran todos los estudios es que «los movimientos migratorios no son frutos del azar, sino que la razón principal es la oportunidad laboral». «Se ha visto en todas las estadísticas. Cuando hay un crecimiento económico vienen y cuando no hay posibilidades de crear trabajo no solo no llegan, sino que se marchan», sentencia Shershneva. En los últimos 20 años se han vivido varios ejemplos, como la crisis de 2008 -que en Euskadi se materializó a partir de 2010-, o el estallido de la pandemia en 2020 cuando la población extranjera, más susceptible a sus efectos sufrió importantes caídas en sus tasas de ocupación. «Ahora estamos en una fase más expansiva de la economía, con 20.000 llegadas de extranjeros anuales. Tenemos un perfil de personas más asentadas, que llevan décadas, y otro de recién llegados que se están insertando, muy feminizados y que responden a una necesidad de cuidados», ejemplifica.

Ampliar La población local envejece y su media está ya en los 47 años. E. C.

De hecho hay sectores que subsisten gracias a la fuerza laboral extranjera como la hostelería, la limpieza, el comercio o, en menor medida, la construcción. «Es el país de acogida el que dibuja el perfil de las personas que acuden», añade la directora de Ikuspegi, quien ante todo subraya que «en sentido económico, la mano de obra extranjera nos viene muy bien».

Fuga de talento

La misma tesis defiende el centro de análisis Funcas, que pone en valor cómo la llegada de población extranjera aporta combustible a una economía vasca que demanda más mano de obra. Aunque hay algunos recelos. «Nos van sacando del apuro a corto plazo, pero a medio y largo vendrá el problema de la formación», aborda su economista sénior María Jesús Fernández. Y aunque no se trata de calcular las gallinas que entran por las que salen, esta realidad convive con una fuga de talento entre una juventud vasca muy formada, que explora cada vez más las oportunidades internacionales. «Del País Vasco han salido más de 4.000 vascos al año en 2022 y en 2023», cuantifican en Funcas.

A corto plazo, eso sí, la población rejuvenecida inmigrante viene a solucionar problemas acuciantes en Euskadi, como el absentismo laboral, un reto multifactorial pero que en muchos casos se asocia a una fuerza laboral envejecida. Los datos lo respaldan. De media la población extranjera se sitúa en los 33,7 años, frente a los 47,2 de la nacida en el País Vasco. Pero a largo plazo… la pérdida del 'expertise' podría hacerse notar sobre todo en una industria que presume de una producción de alto valor añadido. «A partir de ahora entramos en un territorio muy desconocido en cuanto a la demografía y el impacto que los trabajadores inmigrantes puedan tener. Es un mundo desconocido en el que va a haber jubilaciones masivas y que no sabemos qué efecto va a tener, pero que puede depender mucho de las segundas generaciones de estos inmigrantes y de la formación que puedan obtener», aborda la economista.

Esto también le preocupa a Magdalena Bobowik, investigadora de la Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, en el departamento de psicología social, especializada en migración, y que destaca el fenómeno de las cuidadoras domésticas. «Son mujeres normalmente de origen latino, que muchas veces tienen títulos universitarios -hasta un 26% de ellas, según algunos estudios vascos- y que ocupan un papel en los cuidados que hace décadas recaía en el entorno familiar. Están invisibilizadas -sobre todo las internas- pero ocupan un rol esencial para la sociedad», advierte. Y lo hacen especialmente ahora que todos los miembros de la familia desarrollan una profesión, ajustando aún más sus agendas.

Y es que parte del valor del colectivo reside en su 'disponibilidad de horarios', un fenómeno que también cobra fuerza en la hostelería -otro contratador masivo para los inmigrantes-, que desde la pandemia lucha por hacerse con empleados debidos a los problemas de conciliación que implican sus jornadas. «En cualquier caso, siempre hablamos de cuál es su aportación a la sociedad, como si tuvieran que justificar una condición de merecimiento a quienes vienen de fuera, y no hacemos la misma reflexiones con los de aquí», aborda Bobowik.