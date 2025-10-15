La inflación en Euskadi escala hasta el 3,3% en septiembre

Los precios siguen sin dar un respiro a los consumidores vascos, ya que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha vuelto a rebotar en ... Euskadi en septiembre hasta el 3,3% en comparativa interanual, según constatan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una tasa que vuelve a situar a Euskadi como una de las comunidades más inflacionistas, aunque superada esta vez por Madrid (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%) y empatada de nuevo con Baleares.

En el caso de Euskadi, la subida se está haciendo notar en la cesta de la compra, ya que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas son un 3,4% más caros que hace justamente un año. Aunque lo cierto es que, con una gran diferencia, la vivienda es el apartado que más se ha encarecido durante los últimos doce meses, un 7%. La crisis de la vivienda, eso sí, es un fenómeno que se extiende a todas las comunidades autónomas, que registran subidas similares e incluso mayores. En Euskadi, también crecen de forma considerable el grupo de hoteles, cafés y restaurantes (4,4%), la enseñanza o el transporte. Estos dos últimos con un 2,5%.

Bajando al detalle, en estos últimos doce meses el alimento que más se ha encarecido son los huevos, un 22,7% más caros. La carne de vacuno se ha encarecido un 18,6% y el grupo del café, cacao e infusiones (15,6%). Por contra, los que más han rebajado su precio son el azúcar, que se abarata un 19,4% y sobre todo, los aceites y grasas (-37,8%), que han dejado atrás la época en la que una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra rebasaba claramente los 10 euros.

Luz y gasolinas

A nivel nacional, la inflación ha repuntado un 3%, una décima más de lo previsto inicialmente por el INE, y que sitúa la tasa nueve décimas por encima de la inflación de la eurozona. Según ha subrayado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado, «esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad», indicadores que entran dentro del apartado de vivienda y que explican por qué la tasa crece tanto.

Desglosado por comunidades, las que presentan menores tasas interanuales son Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Cataluña (2,6%).