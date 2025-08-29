El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

La inflación se mantiene sin cambios en agosto en el 2,7%

El índice que excluye precios de la energía y alimentos no elaborados asciende una décima hasta el 2,4%

José A. González

José A. González

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:00

La inflación cierra el verano sin cambios. El IPC del mes de agosto se mantiene en la misma cota que se quedó en julio en ... el 2,7% cuando aumentó cuatro décimas porcentuales por el alza del precio de la energía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra adelantada del centro estatal de estadística confirma la pausa en la escalada de precios este ejercicio tras las subidas de junio (+0,3 p.p.) y julio (+0,4 p.p.) que dejaron el crecimiento interanual en el número actual.

