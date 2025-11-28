El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retrasos generalizados en el metro por una avería en San Ignacio
Lineal de aceite de distintas marcas en un supermercado de Madrid EFE/ MARIO MORÓN

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

La caída en la factura de la luz modera una décima el IPC, pero la tasa subyacente sube al 2,6%, la más alta desde diciembre de 2024

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:10

Comenta

Los precios de los alimentos siguen presionando el bolsillo de los consumidores, en pleno inicio de la campaña grande para el consumo con las fiestas ... navideñas a la vuelta de la esquina. La subida del IPC se moderó en noviembre una décima hasta el 3% gracias al descenso de los precios de la electricidad, frente al incremento que sufrieron en noviembre de 2024, según el dato adelantado por el INE. Sin embargo, el ocio y la cultura -cuyos precios bajan, pero menos que el año anterior- y, sobre todo, el encarecimiento de la cesta de la compra, impidió al indicador abandonar esa barrera del 3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús en Berriz
  2. 2

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  3. 3 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  4. 4

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  7. 7

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  8. 8 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  9. 9 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos
  10. 10 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre

El repunte del precio de los alimentos impide que la inflación baje del 3% en noviembre